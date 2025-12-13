Galilea Montijo sube a 'La Casita' de Bad Bunny; filtran VIDEO de la actriz y el cantante al perrear

Ciudad de México.- Una vez más en redes sociales, el nombre de Galilea Montijo se está comenzando a viralizar, debido a que la presentadora de Televisa sorprendió al robarse la noche en el tercer concierto de Bad Bunny en México, después de que fue invitada a subir a 'La Casita' en el escenario, donde se ha filtrado video en el que se le puede ver a la también actriz al perrear con el cantante puertorriqueño.

El pasado viernes 12 de diciembre del año en curso, el reconocido cantante de temas como Ella Es Callaíta, presentó el tercer concierto de los ocho programados en la Ciudad de México. Como parte de estas presentaciones, el denominado 'Conejo Malo' creo 'La Casita', que es como una sección VIP del escenario en el que invita a las celebridades a subirse durante su show del día, lo que ha causado gran controversia.

En esta ocasión, la afortunada en ser la invitada especial del cantante puertorriqueño fue la originaria de Guadalajara, Jalisco, al igual que la famosa actriz y cantante, Karol Sevilla, a las cuales se les vio disfrutar bailando justo al lado de Bad Bunny, en lo que se conoce como perreo, mientras que este interpretaba su famoso tema, Tití Me Preguntó, y otros que corearon los miles de asistentes a todo volumen.

El ver a Montijo en 'La Casita' fue una completa sorpresa, aunque la presentadora del programa Hoy, a través de su cuenta de Instagram ya había compartido en sus historias que estaba en el mencionado concierto al lado de su actual pareja, Isaac Moreno, su hijo Mateo, y otros miembros de su familia que también la gozaron bailando y grabaron el especial momento de Montijo, que presumió con orgullo.

Hasta el momento, la presentadora de La Casa de los Famosos México, no ha salido a hablar al respecto, pero se espera que el próximo lunes 15 de diciembre de las primeras declaraciones sobre este especial momento. Cabe mencionar que el pasado jueves 11 dediciembre, los afortunados en estar en 'La Casita' fueron Diego Boneta y su novia Renata Notni además de Ana de la Reguera y Bárbara del Regil.

Fuente: Tribuna del Yaqui