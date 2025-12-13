GRAN desfile de Fátima Bosch en Tabasco: Horario, ruta, operativo de seguridad y TODOS los detalles

Villahermosa, Tabasco.- Luego de una coronación que no estuvo exento de polémica, este domingo México volverá a volcar la mirada hacia Fátima Bosch. La Miss Universo 2025, de origen tabasqueño, encabezará un desfile multitudinario en su estado natal como parte de los festejos oficiales por su triunfo, un evento organizado por el Gobierno local que reunirá a miles de personas y que contará con un amplio dispositivo de seguridad.

Si estás considerando asistir o seguir de cerca esta celebración, aquí en TRIBUNA te compartimos la información clave para que sepas cómo, cuándo y dónde se realizará este magno evento.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 causó polémica en todo el mundo. Foto: Internet

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Fátima Bosch?

El desfile de bienvenida a Fátima Bosch está programado para este domingo 14 de diciembre de 2025. De acuerdo con autoridades de Tabasco, el recorrido iniciará a las 16:00 horas, aunque las actividades relacionadas con la verbena popular comenzarán desde horas antes.

Como parte de la logística, el Estadio Centenario 27 de Febrero abrirá sus puertas a partir de las 14:00 horas, con el objetivo de permitir el ingreso ordenado de los asistentes que ocuparán las gradas y butacas habilitadas para el evento.

Ruta oficial del desfile en Villahermosa

El recorrido se realizará en calles emblemáticas de Villahermosa y tendrá como punto de partida el Malecón Carlos A. Madrazo. El desfile avanzará por la avenida Gregorio Méndez y pasará por zonas como el Parque Guacamayos, la conocida Curva del Diablo y las inmediaciones del Hospital de Pemex, para concluir en la Fuente del Chorro.

Fátima Bosch recorrerá toda la ruta en un solo carro alegórico, desde donde saludará al público.

Operativo de seguridad y restricciones durante el evento

Ante una asistencia estimada de 18 mil personas, el Gobierno de Tabasco desplegará un operativo especial con la participación de 993 elementos de corporaciones estatales, federales y de auxilio. En el dispositivo estarán involucradas fuerzas de seguridad pública, policía de caminos, Guardia Nacional, Defensa, Marina, Protección Civil y servicios de urgencias.

Además, se contará con 137 vehículos oficiales, entre patrullas, ambulancias y unidades de reacción rápida, que permanecerán distribuidos a lo largo del recorrido y en los puntos de mayor concentración.

Las autoridades informaron que estará prohibido el uso de drones, tanto para particulares como para medios de comunicación, por motivos de seguridad. También se restringirá el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas dentro del Estadio Centenario y en zonas controladas del evento.

Verbena popular y actividades culturales

De manera paralela al desfile, se realizará una verbena popular en el Estadio Centenario 27 de Febrero, donde se presentarán artistas locales y agrupaciones musicales. El espacio contará con pantallas para que quienes no logren ingresar al estadio puedan seguir las actividades desde el exterior, una vez alcanzado el aforo máximo.

Las autoridades reiteraron que, al llegar a su capacidad total, las puertas del recinto se cerrarán para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes.

Fátima Bosch, acompañada de su familia, ya se encuentra en Tabasco y ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con su gente en lo que será uno de los eventos más representativos tras su coronación como Miss Universo 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui