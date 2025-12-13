Hailee Steinfeld, embarazada: La actriz de Marvel y el quarterback de Buffalo Bills lo anuncian en VIDEO

Búfalo-Niagara Falls, Nueva York.- La reconocida artista estadounidense, Hailee Steinfeld, a través de sus redes sociales, acaba de confirmar que está embarazada, y junto a su esposo, Josh Allen, que es el quarterback de los Buffalo Bills, la querida actriz de Marvel, causaron gran conmoción entre sus millones de seguidores y amistades, cuando lo anunciaron con tierno video.

A más de un año de relación, a través de Instagram, el atleta y la actriz compartieron un post en el que escribieron "11•22•24", para confirmar que estaban comprometidos. Varios meses después, el mariscal de campo y la estrella de Siners, conformaron que a mediados de este 2025 llegaron al altar y se dieron el sí acepto ante sus amigos y familiares más cercanos, además de gran parte de la NFL.

Ahora, en la que es su primera Navidad como marido y mujer, la actriz que interpreta a 'Kate Bishop' en la serie Hawkeye, compartió que estaba sumamente feliz por el hecho de que a su vida ha llegado un nuevo integrante de su familia, su primer bebé, del que aún no revelan si se trata de un niño o una niña, pero se espera que pronto hagan una revelación de género y lo compartan con sus millones de fans.

Hailee y Allen en sus respectivas red social, anteriormente mencionada, compartieron un tierno video en el que se puede ver a ambos con grandes sonrisas, disfrutando de la nieve de Nueva York, mientras que el mariscal de campo está arrodillado dándole un beso en su ya notorio vientre de embarazo, y después ambos de pie juntos abrazándose, tomando entre ambas manos su vientre y después besándose, finalmente, ambos dejaron de ver un pequeño muñeco de nieve, que representaría a su pequeño en camino.

En los comentarios del video del post, varias celebridades, como Hailey Bieber y Millie Bobby Brown, han salido a comentar sus felicitaciones y mejores deseos para la pareja, expresando la felicidad que desean que sientan por recibir en su familia a un tercer integrante, incluso la página oficial de la NFL se pronunció con un "felicidades".

Fuente: Tribuna del Yaqui