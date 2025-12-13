Hallan muerto en Nueva York a Peter Greene, actor de 'La Máscara'; autoridades sospechan de acto ilícito

Nueva York, Estados Unidos.- La mañana de este sábado 13 de diciembre de este 2025, se informó que hallaron muerto en Nueva York al reconocido actor estadounidense, Peter Greene, a los 60 años de edad, y las autoridades de la mencionada localidad, revelan que sospechan de un acto ilícito, o sea, que no habría sido una muerte natural como otras celebridades, ¿acaso lo asesinaron?

El reconocido manáger de Peter, Gregg Edwards, confirmó a los medios de Estados Unidos, que perdió la vida a sus 60 años, dejando en claro que sus personajes lo convirtieron en uno de los mejores actores de su generación y que para siempre será recordado gracias al legado que deja: "Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo".

El actor de películas como La Máscara fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, ubicado en Lower East Side, el pasado viernes 12 de diciembre del 2025, mientras que estaba inconsciente, pero, tras una revisión fue declarado muerto a las 3:25 de la tarde (tiempo local). Aunque no hay nada claro en este tema, se cree que el deceso no sería por causas naturales, sino que hay sospechas de actos ilícitos.

Actor Peter Greene, known for his roles in ‘Pulp Fiction’, ‘Blue Streak’ and ‘The Mask,’ died yesterday at the age of 60.



Aunque hay sospechas de que podría haberse tratado de un ataque en contra del actor, no se puede afirmar o negar nada, y no será hasta que el el forense determine la causa de la muerte, que se podrá dar un informe sobre las causas de muerte de Peter, que se espera que sea en los próximos días.

¿Quién era Peter Greene?

El hombre nacido en Montclair, Nueva Jersey, saltó a la fama como el villano de Pulp Fiction en 1994, aunque ya tenía casi una década trabajando en exitosos filmes, su papel como el villano psicópata lo llevó a ser conocido a nivel mundial, la cual incrementó cuando en ese mismo año participó en La Máscara, y poco después en The Usual Suspects, siguiendo con su línea de interpretar villanos y policías corruptos. En las últimas décadas, se mantuvo activo en proyectos independientes y en pequeños papeles dentro de la televisión.

Sorry to hear of the loss of Peter Greene



