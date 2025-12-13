Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 14 de diciembre 2025: Mensaje especial para su signo zodiacal

Ciudad de México.- Este domingo 14 de diciembre de 2025 llega con una energía más sensible y reflexiva, marcada por la Luna transitando por Cáncer, lo que, de acuerdo con la vibra que interpreta Nana Calistar, moverá emociones profundas y sacará a flote sentimientos que muchos habían guardado bajo la alfombra. No será un día para correr, sino para escuchar al corazón y atender asuntos familiares o personales que piden atención desde hace tiempo.

Nana Calistar advierte que quien ignore sus emociones podría sentirse más cansado de lo habitual, pero quien las enfrente encontrará claridad y paz para arrancar la semana con el pie derecho. Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este domingo y descubre qué te depara en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje conecta contigo, es porque está destinado para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY DOMINGO 14 de diciembre de 2025

Aries

Bájale dos rayitas al drama, Aries. Hoy no todo es contra ti. Un comentario puede sacarte de quicio si no controlas el impulso. En el amor, alguien espera una señal tuya. No juegues a desaparecer.

Tauro

Domingo para consentirte y pensar en lo que realmente quieres. Una decisión que vienes postergando ya no puede esperar. En el amor, deja de cargar culpas que no te corresponden.

Géminis

La Luna te trae movimientos mentales fuertes: ideas, recuerdos y mensajes inesperados. Ojo con prometer de más. En lo sentimental, alguien del pasado vuelve a asomarse.

Cáncer

Traes el corazón sensible, pero también la intuición bien afinada. No ignores lo que sientes solo por quedar bien. En familia, se aclara un malentendido.

Leo

Deja de esperar aplausos donde no los hay. Hoy es un buen día para enfocarte en ti y en lo que te da paz. En el amor, no fuerces situaciones: lo que es, fluye.

Virgo

Domingo ideal para ordenar tu mente y tu espacio. Una llamada o mensaje te cambia el humor para bien. En el amor, alguien quiere más de ti… decide si tú también.

Libra

La energía te pide equilibrio, pero también honestidad. No digas “sí” cuando quieres decir “no”. En lo sentimental, una conversación pendiente se da y libera tensión.

Escorpio

Intenso como siempre, pero hoy necesitas soltar el control. No todo se maneja con desconfianza. En el amor, cuidado con los celos; pueden arruinar el momento.

Sagitario

Traes ganas de moverte, salir o planear algo nuevo. Buen día para visualizar lo que viene. En el amor, alguien te sorprende con una confesión.

Capricornio

Domingo para reflexionar y recargar energía. No te castigues por errores del pasado. En temas del corazón, deja de ser tan duro contigo… también mereces amor.

Acuario

Tu mente va más rápido que el resto. Aprovecha para crear, escribir o planear. En el amor, no huyas cuando alguien se acerca de verdad.

Piscis

Sensibilidad a flor de piel, pero también claridad emocional. Hoy entiendes algo que antes te dolía. En el amor, cierra ciclos para que llegue algo mejor.

