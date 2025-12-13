¿Hunde a TV Azteca? Productora de 'La Casa de los Famosos México' habla de la polémica de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La famosa productora de Televisa y melodramas, Rosa María Noguerón, que es mayormente conocido por haber producido las tres temporadas de La Casa de los Famosos México, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en el que ha hablado de la polémica que se vive entre la producción y el elenco de La Granja VIP, ¿acaso hundió a TV Azteca?

Así como ha sido un gran auge el reality show, también ha sido un fuerte blanco de críticas, especialmente por la conducción de Adal Ramones, pues se dijo que la manera en la que el expresentador de Otro Rollo se había desenvuelto y había dado las instrucciones, fue muy confusa y que no entendían las dinámicas, por lo cual exigieron que lo despidieran. Ahora a un par de semanas de la gran final, las críticas no hacen más que crecer al respecto.

Ahora, durante una entrevista con Edén Dorantes, Noguerón fue cuestionada sobre la situación que viven la competencia directa de Televisa, a lo que señaló que no podía más que destacar la importancia de la experiencia al estar en frente de programas en vivo como ese, asegurando que haber trabajado en proyectos como Guerreros le otorgó "unas tablas impresionantes", que se traducen en seguridad y certeza al dirigir un reality show.

Azteca Ya firmo por dos temporadas mas La Granja Vip.

Adal Ramones ya no sera conductor del Reality. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 11, 2025

Ante esto, comentó una frase que se dice es una indirecta muy directa a la producción de La Granja VIP y a Ramones, dado a que el conductor hizo diversos a comentarios que habrían sido dirigidos al formato de La Casa de los Famosos México: "Cuando no tienes las tablas y, antes de arrancar tu proyecto, te atreves a hablar y a juzgar al de la casa de enfrente, pues qué pena porque, después, se tiene que tragar sus palabras”, detalló Noguerón durante un encuentro con medios".

Finalmente, la productora dejó muy en claro que ella no ha visto ni un solo episodio de la competencia, pero que sí ha visto alguno que otro video que sale en X, anteriormente conocido como Twitter, señalando que realmente no tiene nada que decir más que eso: "No, no la he visto, yo no la veo, no quisiera contaminarme, muy eventualmente me salen (videos) en redes sociales, pero puedo decirte que casi no”.

