Le tendieron una trampa: Asesinan al payaso Tuki Tuki en Perú tras presentarse en "show falso"

Lima, Perú.- Una vez más el crimen organizado se cobra una vida más, ya que se ha confirmado el asesinato del payaso Tuki Tuki, después de que presuntamente le habrían tendido una trampa a él y parte de su equipo. Según los informes de las autoridades de Perú, él estaba fuera de una casa en la que daría un show, el cual resultó ser completamente falso para dejarlo vulnerable, y fuera a su muerte sin saberlo.

Desgraciadamente, la violencia vuelve a ser tema de conversación, pues Roger Gallegos Rodríguez, mejor conocido como Tuki Tuki, de apenas 28 años de edad, como cada día, había salido a trabajar, sin imaginarse que esa sería la última vez que vería a su familia, su esposa e hija, que justamente celebraba sus cinco años de edad. La noticia ha dejado en conmoción a sus miles de fans y amigos cercanos en la familia y ha comenzado una investigación.

Según los reportes, el ataque ocurrió en la urbanización Los Girasoles de Huaycán, en Lima, Perú, donde estaba junto a un camarógrafo y su DJ, esperando a animar lo que se suponía que iba a ser una fiesta infantil. Al parecer, en días pasados pactaron la fecha para que animaran la fiesta infantil y ellos llegaron en la fecha y hora pactada, pero nadie les abría y pese a que trataron de contactarse, nadie respondió y nadie salió.

uD83DuDD34uD83DuDD35#ExitosaPerúuD83CuDDF5uD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDEA | En Ate, el famoso payaso Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez, conocido como Tuki Tuki, fue brutalmente asesinado. Todo ocurrió después de que lo citaran para un supuesto show.



uD83DuDCFB 95.5 FM

uD83DuDCE1 6.1 señal digital abierta

uD83DuDCFA Movistar: 34 SD - 734 HD

uD83CuDF10… pic.twitter.com/8TXFDg5dp8 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 12, 2025

Desgraciadamente, mientras que estaban tratando de poner en contacto con las personas que los habían contratado, apareció una motocicleta con dos sujetos a bordo, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el payaso y su equipo antes mencionado. Los reportes señalan que Tuki Tuki perdió la vida casi de manera inmediata, pues recibió al menos seis tiros a quemarropa, mientras que sus acompañantes resultaron heridos.

Cabe mencionar que esta muerte sucede en medio de extorsiones y amenazas. Uno de los tíos del fallecido payasito Tuki Tuki había sido víctima de extorsión por parte de delincuentes que le exigían el pago de 50 mil soles, que son alrededor de 250 mil pesos mexicanos, ante su negativa, los criminales llegaron incluso a balear su vivienda como advertencia.

uD83CuDF99?#N60Noticias| ASESIN4N A BAL4ZOS A PAYASITO|| Roger Stev Gallegos Rodríguez (28), joven que se dedicaba a ofrecer eventos como payaso 'Tuki Tuki', fue ultimado por delincu3ntes cuando se encontraba en su minivan en la urbanización Gloria Grande, en la zona de Huaycán, en el… pic.twitter.com/IUSNEA9SFS — N60 Noticias (@N60Noticias) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui