¿Se separan? Odalys Ramírez y Pato Borghetti tomarían inesperada decisión tras renunciar a 'VLA' y Televisa

Ciudad de México.- Después de que la reconocida presentadora mexicana, Odalys Ramírez, y el conductor y actor de melodramas de origen argentino, Pato Borghetti, renunciaran a Televisa y Venga la Alegría, sus respectivos trabajos, se dice que en pareja habrían tomado inesperada decisión que va a dejar a más de uno con la boca abierta cuando den el anuncio, ¿acaso se van a separar?

El lunes 24 de noviembre del año en curso, Pato se tomó un momento en el matutino de TV Azteca, para informar a sus colegas y al público, que el próximo viernes 19 de diciembre de este 2025, será su último día en dicho programa, destacando que tenía para el 2026 muchos proyectos en mente. Días después, Ramírez se despidió en vivo de Cuéntamelo Ya!, y entre lágrimas dijo que llegaba el momento de decirles adiós.

Ante esto, se especuló mucho sobre el hecho de que ambos se unirían a un reality de parejas que preparan en la empresa San Ángel, y que por ello el actor de Atrévete a Soñar tuvo que renunciar a Venga la Alegría, y Odalys a Cuéntamelo Ya!, aunque ambos han negado rotundamente que vayan a unirse a un reality, y mucho menos que tendrán proyectos juntos, aunque él ha dejado en claro que para el 2026 vendrás sorpresas.

Ahora, según informes de la cuenta de Instagram de La Comadrita, la pareja tomó está decisión, no para separarse o para buscar trabajo en la empresa de Emilio Azcárraga, sino que es porque van a formalizar su relación y se casarán, para irse a vivir a Estados Unidos, donde ya Pato tendría trabajo: "Se casarán en Los Ángeles o las vegas antes de terminar el año, está decisión de formalizar ya (casarse), es porque Odalys es residente y quiere comenzar a tramitarle residencia americana a Pato Borguetti, ya que Odalys quiere venirse a Estados Unidos a trabajar".

Finalmente, mencionó que ambos ya tienen varias ofertas laborales en el país extranjero y no quieren perderse la oportunidad de aceptar y por ello están haciendo todos los movimientos necesarios para comenzar sus nuevas vidas fuera de México: "Según ya tienen propuestas. También me dicen que les ofrecieron un reality el cual aún no está confirmado si aceptaron o no, ¡pero tiempo al tiempo!".

Fuente: Tribuna del Yaqui