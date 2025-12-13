Sydney Sweeney casi deja la vida en el filme 'Christy'; fuerte golpe en rodaje la dejó con conmoción

Los Ángeles, California.- Al parecer Sydney Sweeney estuvo tan comprometida para hacer Christy, que casi deja la vida, pues fuerte golpe en rodaje la dejó con conmoción cerebral.

La artista de 28 años, hace unos meses terminó de rodar la película biográfica de Christy Martin, la pionera del boxeo femenil, que marcó un antes y un después, comenzando su carrera en 1989 hasta el año del 2011, entrando al Salón de la Fama. En este filme, Sydney fue la boxeadora, y a causa de que realmente quería darle ese toque de realidad a las escenas, en realidad no usaron efectos especiales, sino que "las escenas de combate fueron totalmente reales".

La actriz de filmes como Con Todos Menos Contigo, contó que mientras que estaba en una escena con Naomi Graham, boxeadora olímpica y miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU, que interpreta a Laila Ali en la película, la "golpeaba fuerte", así como ella trataba de hacerlo y terminó por sufrir una conmoción cerebral: "Cuando ves que nos golpeamos, estamos conectando de verdad. Hubo narices sangrantes. Me dio una conmoción cerebral, fue con toda la fuerza".

Sydney Sweeney & Christy Martin grace the cover of Sports Illustrated. pic.twitter.com/31eDqSMUiV — Pop Crave (@PopCrave) December 9, 2025

Sweeney, declaró que para poder dar la talla con el personaje y con todo lo que requería ganó alrededor de 16 kilos, con una dieta especial de shakes de proteínas, comidas específicas y entrenamiento diario en el ring con profesionales, señalando que está orgullosa de lo que hicieron en el set de grabaciones: "Estábamos noqueándonos mutuamente. Fue real, y estoy orgullosa. Realmente quería que me golpearan".

Pero, mientras que la joven de 28 años se dice orgullosa de su trabajo y de lo hecho por la producción, la actriz Ruby Rose, que saltó a la fama en la serie Gotham, declaró que Sweeney solamente arruinó la película y no le hizo justicia a la boxeadora estadounidense: "Que su representante hable del fracaso y diga que SS lo hizo por el 'pueblo'... Nadie quiere ver a alguien que los odia pavoneándose y haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor".

Ruby Rose slams Sydney Sweeney and her team for “ruining” the Christy Martin biopic:



“For her PR to talk about it flopping and saying SS did it for the ‘people’. None of ‘the people’ want to see someone who hates them, parading around pretending to be us. You’re a cretin and you… pic.twitter.com/Z9Kd26ywT0 — Pop Crave (@PopCrave) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui