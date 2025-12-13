¿Tragedia en la Realeza? Rey Carlos III da impactante noticia sobre su tratamiento contra el cáncer

Londres, Reino Unido.- Una vez más, el Rey Carlos III, causó gran conmoción, debido a que acaba de brindar un discurso importante para una de las fundaciones de cáncer que apoya, en la cual no ha dudado en dar una impactante noticia sobre el tratamiento en contra del cáncer que padece desde hace casi dos años, ¿acaso se avecina una tragedia en la Realeza?

En febrero del 2024, después de que fuera sometido a una cirugía de próstata que se dijo de rutina y por complicaciones normales en hombres de su edad, el padre del Príncipe William lanzó un comunicado en el que confirmó que los médicos en el proceso descubrieron que tenía cáncer. A inicios de dicho tratamiento se esperaba que en seis meses acabara el tratamiento, así como Kate Middleton, a lo largo de estos casi dos años, se ha ido alargando.

Ahora, como parte de la campaña Stand Up To Cancer, un proyecto conjunto entre Cancer Research UK y Channel 4 para impulsar la investigación y fomentar la detección temprana de dicha enfermedad, el padre del Príncipe Harry, reveló que finalmente tenía buenas noticias sobre su enfermedad, desmintiendo rumores de gravedad: "Hoy tengo la buena noticia de que, gracias a la detección temprana, la intervención efectiva y el cumplimiento de las 'órdenes médicas', mi propio tratamiento contra el cáncer se podrá reducir en el próximo año".

Este hito es tanto una bendición personal como un testimonio de los notables avances que se han logrado en el cuidado del cáncer en los últimos años; un testimonio que espero sirva de aliento para el 50% de nosotros que seremos diagnosticados con la enfermedad en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, con demasiada frecuencia me dicen que la gente evita los exámenes porque creen que serán aterradores, embarazosos o incómodos", agregó.

El suegro de Meghan Markle declaró que pese a lo que se pueda pensar, el hacerse un estudio les alegrará de una u otra forma, tratando de concientizar con la importante de prestar atención a las señales y así tener un diagnóstico a tiempo que agrande sus expectativas de supervivencia: "Sé por mi propia experiencia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador. Sin embargo, también sé que la detección temprana es la clave que puede transformar los caminos del tratamiento, brindando tiempo invaluable a los equipos médicos y, para los pacientes, el precioso regalo de la esperanza".

En su discurso, también ha tenido unas palabras para el personal sanitario, fundamental a todos los niveles en este camino que nadie desea recorrer: "A lo largo de mi propio viaje con el cáncer, me ha conmovido profundamente lo que solo puedo llamar la "comunidad de cuidado" que rodea a cada paciente con cáncer: los especialistas, las enfermeras, los investigadores y los voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas. Pero también he aprendido algo que me preocupa profundamente: al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las revisiones y análisis que tienen a su disposición".

