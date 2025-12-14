Ciudad Obregón, Sonora.- 'El Triste' es una canción que forma parte de la cultura mexicana y, a la vez, es la canción que popularizó a niveles internacionales a José José, pero quién diría que a poco más de seis años de su partida, el título de esa melodía describe perfectamente el corazón de millones de mexicanos.

Fue el pasado 29 de septiembre del 2019 cuando se confirmó la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, a los 71 años de edad en Florida, a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo.

Al tratarse de uno de los mejores solistas de toda la historia de nuestro país y del apodado como 'El Príncipe de la Canción', TRIBUNA le dedicó una plana especial, con una línea de tiempo de los momentos más recordados del increíble artista.

60 años, 60 historias: 'Qué triste fue decirnos adiós': Se apaga la voz del 'Príncipe de la Canción'

La 'Nave del Olvido' no llega

José José nació en Ciudad de México en 1948 en el núcleo de una familia completamente artística, por lo que comenzó su carrera tocando la guitarra y más adelante se unió a un grupo de jazz en el que se encargaba de cantar y tocar el bajo. Pero sin duda alguna, fue su interpretación de la canción 'El Triste', de Roberto Cantoral, en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente para toda América Latina.

Fue durante toda la década de los 70, donde el mexicano cantó éxitos por el resto del continente, con canciones como 'Es Que Te Quiero', 'Todo es Amor' y 'El Príncipe', por la cual se le conoció como 'El Príncipe de la Canción'.

Mientras que uno de los momentos más recordados de su carrera fue en abril de 1970, cuando recibió en Los Ángeles su primer Disco de Oro. Y también en esta fecha incursionó en la actuación en películas como 'Buscando una sonrisa' y 'Un sueño de amor'.

El ascenso de José José continuó durante los 80 cuando grabó uno de sus materiales más recordados de su carrera: el disco Secretos. Ese álbum fue nominado a Mejor Intérprete de Pop Latino en los Premios Grammy de 1985, la primera de nueve nominaciones del cantante durante años consecutivos, y ha vendido más de siete millones de copias.

Gavilán o paloma

Con la fama y el dinero también llegaron los problemas de salud que lo llevaron a internarse en hospitales en numerosas ocasiones para desintoxicarse del abuso de drogas y sobre todo alcohol. Pero José José siguió cultivando éxitos.

En 2007, sufrió de la parálisis de Bell; así mismo, fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, la cual habría generado la parálisis facial y problemas relacionados con su voz, la misma que utilizó para llenar arenas y convertirse en una estrella.

Pero eso no detuvo al mexicano y se mantuvo brindando conciertos y haciendo presentaciones, hasta que una noche del 29 de septiembre del 2019 se apagó su voz, pero su legado se escribió con letras de oro.

