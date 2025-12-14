Del fútbol al cine de acción: Hollywood podría recibir a Cristiano Ronaldo en 'Rápidos y Furiosos 11'

Los Ángeles, Estados Unidos. – El reconocido actor y productor estadounidense de Hollywood, Mark Sinclair Vincent, mejor conocido como Vin Diesel, sorprendió enormemente no solo a sus fans, sino también al mundo del deporte, pues al parecer existe una alta posibilidad de que el futbolista Cristiano Ronaldo se una a la octava entrega de la popular saga de acción 'Rápidos y Furiosos 11'

Es importante dejar en claro que el futbolista portugués, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha confirmado si dicha participación se concretará, a pesar de que en las últimas horas se ha mantenido activo en su perfil de Instagram. No obstante, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier pronunciamiento por parte del considerado uno de los mejores goleadores de todos los tiempos, en caso de que decida dar el visto bueno.

"Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida… Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él… @cristiano", escribió Vin Diesel, generando una gran ola de reacciones, al grado de que actualmente la publicación ya supera los dos millones de reacciones y acumula más de 14 mil comentarios, todos expectantes ante la posibilidad de ver juntos a estas dos celebridades provenientes de ámbitos completamente distintos.

Publicación de Vin Diesel

¿Podría afectar sus compromisos deportivos?

Esta interrogante es una incógnita que parte del público se ha planteado, ya que el Mundial de 2026 se encuentra cada vez más cerca. Además, aunque a la carrera de Ronaldo no le falta mucho para llegar a su final, continúa siendo una figura clave en el Al-Nassr, pues tan solo en el presente periodo el jugador de 40 años, reconocido en múltiples partes del mundo, suma once goles en doce partidos durante la temporada actual.

Película

De concretarse los planes de Vin Diesel, no sería la primera ocasión en que 'Rápidos y Furiosos 11' incorpora a personalidades del deporte y la música. De igual manera, no se puede pasar por alto que Cristiano Ronaldo ha mostrado un creciente interés por la industria cinematográfica, ya que en abril de 2025 anunció la creación de su propio estudio, UR•MARV, en colaboración con el director y productor británico Matthew Vaughn. Ahora la pregunta queda en el aire: ¿te gustaría verlo participar en esta película?

Fuente: Tribuna del Yaqui