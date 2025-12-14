¿Golpe a los rojos? Filtran quién sería eliminado del 'Exatlón México' HOY domingo 14 de diciembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el décimo ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría dos rojos y dos azules en competencia, revelándose quién sería el eliminado de esta semana, ¿acaso será que los rojos reciben golpe?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que los rojos serán los desafortunados por tercera semana seguida, debido a que anímicamente no están bien y eso les afectaría y que incluso se dejarían perder.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 14 de diciembre, para colocar en riesgo al cuarto atleta mexicano de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Evelyn Guijarro, como pasó el viernes 12 de diciembre de este año, por lo que irían de azules José y Alejandro, mientras que de los rojos irían un Josué y Heber Gallegos.

Recordemos un poco de la increíble experiencia de los Rojos en el Santuario de los Monos. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/9Oi8kaKyLd — Exatlón México (@ExatlonMx) December 13, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los rojos podrían perder otro de las hombres, a manos de José, pero, también aseguró que es más probable que los escarlatas logren salvarse y en realidad se debatan al final entre dos azules, ocasionando que los varones rojos queden intactos por lo menos dos semanas más.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder a Heber o Josué.

Fuente: Tribuna del Yaqui