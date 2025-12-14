Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 14 de diciembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, comparte los horóscopos de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, con mensajes para cada signo zodiacal. En los horóscopos de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más que te ayudarán a tomar mejores decisiones previo al inicio de semana. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Aries

Este signo enfrenta un día de definiciones. Una decisión que se ha postergado comienza a exigir una respuesta clara, sobre todo en temas laborales o personales. La recomendación es actuar con firmeza, pero sin impulsividad.

Tauro

La estabilidad será la palabra clave este domingo 14 de diciembre. Mhoni Vidente señala que te favorece el orden financiero y la planeación a corto plazo. Es buen momento para revisar gastos y cerrar acuerdos pendientes.

Géminis

La comunicación se convierte en tu mejor aliada. Noticias inesperadas pueden modificar planes, pero no de forma negativa. Mhoni Vidente señala que este día será ideal para reconciliaciones y para retomar proyectos que habías dejado inconclusos.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel este domingo 14 de diciembre, por lo que será importante no dejarse llevar por la nostalgia. Este domingo invita a cuidar la energía personal y poner límites claros. En el ámbito familiar, alguien buscará tu apoyo o consejo.

Leo

Un día propicio para reconocer logros recientes. Aunque el cansancio acumulado puede sentirse, también llega una sensación de satisfacción. En el amor, se favorecen los gestos sencillos pero sinceros. Evita imponer tu punto de vista.

Virgo

La organización mental será clave para cerrar la semana en equilibrio. Es un buen momento para hacer limpieza, tanto física como emocional. Mhoni Vidente recomienda no sobrecargarte con responsabilidades que no te corresponden.

Libra

Este domingo trae claridad emocional. Decisiones relacionadas con relaciones personales comienzan a tomar forma. Es un día adecuado para soltar culpas y enfocarte en lo que te aporta paz. Un mensaje inesperado puede cambiar tu ánimo.

Escorpión

La intuición estará especialmente fuerte. Confía en lo que percibes, pero evita actuar desde el enojo. En temas económicos, se recomienda prudencia y no hacer movimientos impulsivos. El descanso será fundamental.

Sagitario

El día favorece la reflexión sobre el rumbo que estás tomando. Mhoni Vidente señala que es momento de ajustar expectativas y no exigirte más de la cuenta. En lo personal, alguien cercano puede sorprenderte con una confesión.

Capricornio

La disciplina empieza a rendir frutos. Este domingo te permite ver avances que antes parecían lejanos. Aprovecha para planear la próxima semana. En el amor, la paciencia será clave para evitar tensiones innecesarias.

Acuario

Un día ideal para desconectarte del ruido externo y escuchar tus propias necesidades. Se favorecen las actividades creativas y el contacto con personas que te inspiran. No ignores señales relacionadas con tu bienestar físico.

Piscis

La sensibilidad será tu fortaleza si sabes canalizarla. Este domingo es propicio para cerrar ciclos emocionales y perdonar. Mhoni Vidente indica que un nuevo comienzo se aproxima, pero requiere confianza en ti mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui