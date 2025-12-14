Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 15 de diciembre: La fortuna de tu signo con la carta de El Juicio en el tarot

Ciudad de México.- Este lunes 15 de diciembre de 2025 la energía astral se mueve hacia la toma de decisiones conscientes, pues la Luna avanza en un signo de tierra, invitando a bajar el ritmo, analizar con calma y actuar con los pies bien puestos sobre el suelo. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, será un día ideal para poner orden en pendientes, aclarar pensamientos y dejar de postergar aquello que ya pide atención urgente.

En el tarot, la carta que rige este lunes es El Juicio, un arcano mayor que habla de despertares, verdades que salen a la luz y llamados del destino que ya no pueden ignorarse.





Aries

Este lunes te trae decisiones importantes, aunque no quieras aceptarlo. Ya no puedes seguir posponiendo algo que sabes que tienes que enfrentar. En el amor, cuidado con explotar por cosas pequeñas; no todos tienen la culpa de tu estrés. Dinero que se acomoda poco a poco.

Tauro

La energía te favorece para cerrar tratos y poner orden en pendientes. Una persona del pasado podría buscarte, pero piensa bien si vale la pena abrir esa puerta otra vez. Buen día para cuidar tu cuerpo y tu descanso.

Géminis

Tu mente va más rápido que los demás y eso puede jugarte a favor… o meterte en problemas. No prometas más de lo que puedes cumplir. En el amor, una charla sincera aclara dudas que te estaban quitando la paz.

Cáncer

Lunes sensible, pero productivo. Te das cuenta de quién sí está contigo y quién solo aparece cuando le conviene. En el trabajo, reconoce tu valor y deja de regalar tu esfuerzo. El tarot marca sanación emocional.

Leo

Brillas sin esfuerzo, pero ojo con el ego. Una oportunidad llega si sabes escuchar y no imponer. En el amor, alguien quiere tu atención completa; decide si estás dispuesto a darla. Dinero estable, pero no derroches.

Virgo

Día ideal para organizar, limpiar y poner orden, incluso en tu vida emocional. Un pendiente se resuelve mejor de lo esperado. En pareja, evita criticar de más; no todo tiene que ser perfecto.

Libra

La energía te empuja a tomar una decisión que has evitado por no quedar mal con nadie. Recuerda que tu bienestar va primero. Buen momento para acuerdos y reconciliaciones. El tarot habla de equilibrio recuperado.

Escorpio

Tu intuición está filosa, úsala. Detectas mentiras o medias verdades con facilidad. En el amor, no juegues a controlar; deja fluir. Un asunto económico mejora hacia la tarde.

Sagitario

Lunes de movimiento y noticias. Algo relacionado con trabajo o estudios empieza a acomodarse. En el amor, deja de huir cuando las cosas se ponen serias. El tarot marca nuevos caminos.

Capricornio

Te toca asumir responsabilidades que otros no quieren cargar. Aunque te pese, saldrás bien librado. En lo sentimental, alguien espera más de ti; habla claro. Buen día para decisiones financieras.

Acuario

Ideas nuevas, pero necesitas aterrizarlas. No todo se resuelve improvisando. En el amor, evita mensajes confusos; sé directo. Una amistad te da un consejo clave.

Piscis

La sensibilidad anda elevada, pero también tu intuición. Confía en lo que sientes. En el amor, se cierra un ciclo que ya no daba para más. El tarot marca renovación y alivio emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui