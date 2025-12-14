Luto en el doblaje: Muere Susana Klein, actriz de teatro y voz de las canciones de 'Candy Candy' (VIDEO)

Berlín, Alemania. – Hace un par de horas se confirmó que la actriz argentina de teatro y doblaje Susana Klein perdió la vida el pasado jueves 11 de diciembre de 2025, noticia que dejó un profundo dolor entre los fanáticos de las animaciones. La intérprete, a quien le faltaba apenas una semana para cumplir 84 años, fue la voz en español del opening y ending de Candy Candy, una de las series japonesas más populares en Latinoamérica.

De hecho, Alex Kaffie, periodista y conductor de televisión, compartió un breve mensaje sobre este suceso a través de su perfil de Instagram, en el que también precisó que la artista falleció en Alemania, rodeada de familiares y amigos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la causa de su muerte; sin embargo, en TRIBUNA se dará seguimiento a cualquier actualización relacionada con este lamentable acontecimiento.

Un poco sobre su experiencia profesional

Susana Klein nació el 18 de diciembre de 1941 y fue a lo largo de su vida cuando inició una exitosa carrera dentro del mundo del doblaje. En algún momento se mudó a Barcelona, España, ciudad en la que participó en diversos proyectos de gran relevancia. Entre sus trabajos más destacados se encuentran, por supuesto, las canciones de Candy Candy y su participación en Jet Marte; no obstante, una gran parte del público también la recuerda por haber sido la voz de Mafalda en la película homónima.

Uno de sus proyectos más exitosos

De igual manera, en Europa muchos niños de aquella época la asocian con la voz de Luisa Lane en Superman III, Meichi en Jet Marte, así como con el personaje de Jolanda Sauceda en el doblaje realizado en España de Terminator 2. En redes sociales, diversos seguidores de su trayectoria comenzaron a manifestarse para expresar sus condolencias, destacando que Argentina despidió a uno de sus tantos talentos artísticos.

"Acabo de recibir una tristísima noticia. Falleció Susana Klein, quien entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Abrazo grande, hasta donde estés", escribió Cecilia Baamonde Gispert, conocida de la actriz, a través de su cuenta de la red social Facebook.

