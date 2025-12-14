Marcados por la tragedia: Hermano de Selena Quintanilla revela que su padre murió el día que él nació

Ciudad de México. – Un doloroso duelo es el que está viviendo Abraham Isaac Quintanilla III, mejor conocido simplemente como A.B. Quintanilla, pues ayer por la mañana confirmó el fallecimiento de su padre, hecho que, por supuesto, provocó que los fanáticos de su fallecida hermana Selena Quintanilla se unieran a su dolor. Cabe recordar que él y su familia perdieron a la cantante el 31 de marzo de 1995, cuando tan solo tenía 23 años de edad.

De hecho, a través de su perfil de Instagram compartió un extenso mensaje en el que mencionó que su progenitor, a pesar de su aparente dureza —misma que consideró necesaria para sobresalir en la industria musical—, fue su lugar seguro durante muchos años, ya que siempre estuvo a su disposición cuando necesitaba un consejo. Además, agregó que haber perdido a Selena y ahora al hombre que lo crio son luchas completamente distintas.

Fuerte revelación

Lo más lamentable de toda esta situación es que Abraham Quintanilla falleció el mismo día en que nació su hijo, ya que el exlíder y exproductor de los grupos musicales Kumbia Kings y Kumbia All Starz llegó al mundo el 13 de diciembre de 1963, en Toppenish, Washington, Estados Unidos. Por ello, para el músico estadounidense esta fecha marcará un antes y un después en la manera en que vivirá sus próximos cumpleaños.

Marcella Samora

"Hoy es mi cumpleaños y ahora, por el resto de mi vida, marcará algo trágico que sucedió hoy… perder a mi padre… Gracias a todos los que habéis enviado vuestras condolencias…", destacó el hombre de 61 años, para después compartir detalles sobre la canción que le escribió a Abraham, la cual tituló La Vida de un Genio y que, afortunadamente, alcanzó a escuchar. "Fue una canción que le escribí mientras todavía estaba aquí con nosotros… Me alegro de que haya podido oírla", expresó.

El dolor de una madre y esposa

En otro fragmento, A.B. Quintanilla relata que, aunque su corazón está destrozado, no puede evitar pensar en el profundo dolor que debe estar sintiendo su madre, pues no solo tuvo que enterrar a su hija menor, Selena Quintanilla, sino que ahora, después de tantos años, perdió a su compañero de vida, con quien contrajo nupcias Marcella Samora un 8 de junio de 1963 y con quien tuvo tres hijos: Selena, Suzette y Abraham.

Fuente: Tribuna del Yaqui