Mhoni Vidente suelta la bomba: Cazzu podría tener un novio argentino y un bebé el próximo año

Buenos Aires, Argentina.- Pasa el tiempo y la trapera argentina Cazzu continúa dando de qué hablar, pues a pesar de mantenerse al margen de los escándalos, estos parecen perseguirla. Ahora, una predicción realizada por la reconocida tarotista cubana Mhoni Vidente mantiene a los fans de la ex de Christian Nodal al borde de la silla. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este asunto.

Una buena noticia es que la experta comentó que, en el próximo año, quedarán atrás rupturas, separaciones y divorcios entre famosos, y que lo que acaparará los titulares será el amor, la estabilidad y la familia. En estos asuntos también se incluirá a la madre de Inti, pues Mhoni aseguró que la Jefa del Trap se volverá a embarazar en 2026, por lo que nuevamente tendrá un bebé en sus brazos.

"Lo que pasa es que Cazzu también se viene embarazando este 2026", afirmó, dejando a más de uno impresionado, ya que, como hemos informado en TRIBUNA, la celebridad no la ha pasado nada bien este año. Frecuentemente se le ha relacionado con Ángela Aguiar y el sonorense, un triángulo amoroso que habría iniciado cuando presuntamente Christian le fue infiel con la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu podría convertirse en madre por segunda ocasión

¿Tiene pareja?

Otro detalle impactante que Mhoni Vidente compartió es la alta posibilidad de que Cazzu rehaga su vida amorosa el próximo 2026 con un novio formal. Todo parece indicar que el elegido es un hombre de su misma nacionalidad, del cual hasta el momento se desconocen mayores datos, aunque podría ya haber llegado a su vida o estar cerca de encontrarse con Julieta Emilia Cazzuchelli.

#Tendencias | PRIMERA IMAGEN de Miss Jamaica 2025 llegando a su país en silla de ruedas tras hemorragia intracraneal uD83DuDCF8uD83DuDC78uD83CuDFFEuD83CuDDEFuD83CuDDF2https://t.co/8FJcMn0EfT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

De hecho, la astróloga alegró a los admiradores al mencionar que esta relación será estable y significativa. Para los seguidores de la cantante, después de su mala experiencia con el mexicano, ella necesita alguien que esté dispuesto a hacerla feliz. Además, en redes sociales se comentan preocupaciones sobre que, por lo ocurrido, Julieta Emilia podría cerrar su corazón durante años.

Fuente: Tribuna del Yaqui