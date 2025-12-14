PRIMERA IMAGEN de Miss Jamaica 2025 llegando a su país en silla de ruedas tras hemorragia intracraneal

Kingston, Jamaica.- La modelo Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, quien sufrió un grave accidente durante la pasarela del certamen de Miss Universo 2025 que le provocó una hemorragia intracraneal y otras lesiones, fue trasladada de urgencia a un hospital, lo que le impidió continuar en el resto del concurso. En las últimas horas, una imagen ha circulado en redes sociales donde se observa a la joven en una silla de ruedas regresando a su país.

De acuerdo con información extraoficial, tras varias semanas en cuidados intensivos, finalmente fue dada de alta y los médicos informaron que estaba en condiciones de viajar; sin embargo, se presume que continuará bajo estricta supervisión desde su hogar. No obstante, algunos internautas consideran que podría ser una mala señal que haya llegado con asistencia en lugar de caminar por sí misma.

"Miss Universo Jamaica se prepara para regresar a casa. Para todos los que estaban preocupados por su salud, muchas gracias por apoyarnos con sus cadenas de oración, que desde nuestro silencio pedíamos por la recuperación y bienestar de la doctora Gabrielle, Dear Miss Universe Jamaica", escribió hace unos días en su perfil de Instagram el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

La caída

Agregó que Gabrielle representa a su organización y que realmente le gustaría seguir colaborando con ella en futuros proyectos, pues considera que la joven es la voz del certamen en su país. De igual manera, el empresario regiomontano aprovechó para calificar de insensibles a quienes difundieron noticias que, a su juicio, constituyen "historias crueles e insensibles".

"Para todos los que, desde el oportunismo y el protagonismo mediático, inventaron tantas historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y les ayude a encontrar la paz interior en sus vidas, transformando ese sentimiento de odio destructivo hacia los demás en acciones de bien. Que esto sea una lección más, quedando evidenciado que engañaron con información falsa", concluyó Rocha Cantú.

