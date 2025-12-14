¿Teo o Sergio Mayer Mori? Quién sería el noveno eliminado de 'La Granja VIP', según las encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y la traición, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería la o el noveno eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy parejos en cuestión de puntuaje, y la balanza no está muy inclinada a cierto punto ¿acaso saldrá Teo o Sergio Mayer Mori?

El pasado miércoles 13 de diciembre del año en curso, se realizó la novena Asamblea, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público, y en dicha ocasión, los nominados resultaron ser Alberto del Río, por sanción, Kim Shantal, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 11 de diciembre, la salvación fue ganada por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, quién sorprendió al salvar a 'El Patrón', mandando a la placa de nominados al famoso comediante mexicano.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Eleazar con el 50 por ciento a favor, en segundo lugar está César Doroteo, o sea Teo, con el 26 por ciento, y en tercer lugar está Mayer Mori con el 24 por ciento, por lo que lo haría el noveno eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre los dos últimos menos votado, todo podría cambiar y al final resultar que sería el hijo mayor de Sergio Mayer, al lado de la reconocida actriz, Bárbara Mori, se salve y Teo salga.

Fuente: Tribuna del Yaqui