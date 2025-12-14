Última hora: Desde Villahermosa, Fátima Bosch dirige su primer mensaje como Miss Universo 2025 (VIDEO)

Villahermosa, Tabasco. – La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ya se encuentra nuevamente en su tierra, Villahermosa, Tabasco, luego de un buen tiempo fuera, por lo que en estos momentos se lleva a cabo una rueda de prensa desde la cual está respondiendo a cada uno de los cuestionamientos planteados por los medios de comunicación. De acuerdo con información extraoficial, el punto de reunión es el Salón Zacatecas del Hotel Quinta Edén Villahermosa.

De hecho, cuando se le preguntó cómo se sentía la modelo, quien recientemente ha estado envuelta en diversas controversias, respondió que se encontraba feliz de estar con su familia y a la espera de los proyectos que tiene en puerta. De igual manera, entre las múltiples preguntas hubo una en la que se le cuestionó si estará presente en la Feria Tabasco 2025, algo que aún no puede confirmar con certeza, ya que todo depende de su agenda.

Por su parte, aprovechó el espacio para señalar que considera de suma importancia que los temas que se hagan virales sean aquellos que buscan concientizar y no los superficiales. "El foco que existe se debe usar para concientizar y poner sobre la mesa temas de los que no se habla, porque hoy en día hay mucho trabajo que hacer", expresó la tabasqueña ante los presentes, al tiempo que agregó que en muchas ocasiones termina imponiéndose el morbo.

Fátima Bosch

Cabe agregar que, desde que se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2025, diversos rumores han asegurado que su triunfo "está manchado por la corrupción", pues presuntamente Bernardo Bosch Hernández, ingeniero con amplia trayectoria dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), influyó para que existiera cierto favoritismo a favor de Fátima, debido a su supuesta conexión con el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú.

Por último, durante su reciente pronunciamiento ante los medios, Bosch decidió abordar el tema de su experiencia al visitar el Hospital del Niño, ya que había prometido a los pequeños pacientes con cáncer y VIH que regresaría portando la corona. En las redes sociales de la joven se publicaron un par de fotografías de este emotivo momento, el cual volvió a traer a colación al asegurar que planea seguir ayudando a su manera.

#FátimaBosch uD83DuDC51l Los medios de comunicación captaron la fotografía oficial de @bosch_fatima, Miss Universe México 2025, imagen que engalanará portadas y notas informativas en distintos espacios informativos. uD83DuDCF8uD83DuDC51



uD83DuDC49 https://t.co/XgVUDpMfck#Tabascohoy #Villahermosa #Tabasco… pic.twitter.com/3mOHbInMyJ — Tabasco HOY (@TabascoHOY) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui