(VIDEO) Lady Gaga sorprende al público al pausar su concierto en Australia por accidente en el escenario

Sídney, Australia. – Desde mediados de 2025, la famosa cantante estadounidense comenzó a consentir a sus fans con una de sus giras más esperadas, The Mayhem Ball, la cual todavía tiene tiempo por delante antes de llegar a su fin, ya que concluirá hasta abril de 2026. No obstante, como suele ocurrir en los espectáculos en vivo, siempre existen ciertos inconvenientes, fallos que nadie podría haber imaginado, y precisamente algo así sucedió durante su presentación más reciente en Australia, este sábado 13 de diciembre en Sídney.

De manera inesperada, la estrella mundial detuvo abruptamente su concierto mientras interpretaba Garden of Eden, luego de que uno de sus bailarines sufriera una caída. De acuerdo con TMZ, el escenario se encontraba resbaladizo debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, por lo que el bailarín identificado como Michael Dameski terminó siendo víctima de estas circunstancias. Sin embargo, lo que realmente captó la atención del público fue la empatía que mostró Lady Gaga ante la situación.

Lo anterior se debió a que la primera reacción de la actriz fue descender del escenario para auxiliar a uno de los integrantes de su equipo de trabajo. Al presenciar este gesto, el público comenzó a ovacionar a la también empresaria. Como era de esperarse, en redes sociales los admiradores de la celebridad aprovecharon el momento para recordar un acontecimiento similar ocurrido en Amberes, Bélgica, el pasado 11 de noviembre.

El anterior incidente

En aquella ocasión, Lady Gaga detuvo su presentación para ayudar a una fan mientras interpretaba al piano su tema The Edge of Glory. Los asistentes observaron cómo la cantante se levantó de su banquillo al notar que una mujer estaba a punto de desmayarse. "Paren, paren, paren. ¿Está todo bien? ¿Están bien?", expresó, para después, al escuchar los gritos de los presentes, añadir: "Solo un segundo. Esperen un segundo. Si todos pudieran esperar pacientemente para asegurarnos de que ellos están bien…".

Lady Gaga pauses ‘Mayhem Ball’ show mid-performance in Sydney after one of her dancers slips off the stage due to the rain. pic.twitter.com/jtrzY15KdN — Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2025

Además, en diversas plataformas digitales surgieron comentarios de fans que señalaron que la compositora incluso colaboró para que el bailarín pudiera encontrar sus zapatillas tras el incidente. Hace un par de horas, el propio Michael se pronunció para confirmar que, afortunadamente, todo quedó en un susto y que se encuentra en buen estado de salud: "¡Hola a todos! Estoy bien. ¡Me alegro de haber podido terminar el último show del año! ¡El espectáculo debe continuar!".

Fuente: Tribuna del Yaqui