(VIDEO) ¿Pepe Aguilar frena a nuevos talentos? Artista de regional mexicano comenta su situación

Ciudad de México.- En 2023, la cantante de regional mexicano Germaine Valentina, originaria de Venezuela, dio mucho de qué hablar cuando asistió a un concierto de Pepe Aguilar el 6 de octubre junto a su madre. Al día siguiente, en TikTok, les contó a sus seguidores que el músico y empresario le había ofrecido firmar con su disquera; sin embargo, días después, cuando comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que el cantautor bloqueara su carrera, ella aclaró que no había motivo de alarma, pues seguiría siendo independiente.

Actualmente, la joven lleva aproximadamente dos años sin actividad musical. Aunque se mantiene en contacto con sus seguidores, no ha lanzado nuevas canciones. No obstante, hace unas horas levantó las alarmas no solo de quienes la conocen desde hace tiempo, sino también de los internautas en general, al compartir en un video de Instagram que está involucrada en un serio problema con una persona.

Germaine dejó muy claro que no tiene ningún contrato con una empresa; en su lugar, firmó con un individuo cuyo nombre no ha revelado hasta el momento. Esto provocó especulaciones en los comentarios, donde algunos sugirieron que podría tratarse del mismo Pepe Aguilar, quien ha sido objeto de rumores sobre presuntas dificultades para artistas emergentes que podrían competir con Ángela Aguiar.

Los rumores dicen que Pepe Aguilar bloquea las carreras de jóvenes

La razón por la que decidió hablar públicamente sobre el asunto, explicó Valentina, es que intentó llegar a un acuerdo de manera privada, pero al no lograrlo, optó por compartir su versión. Según la también creadora de contenido, el contrato comenzó en marzo de 2024 y desde entonces ninguna de las cláusulas se ha cumplido, lo que la llevó a solicitar la rescisión del acuerdo hace aproximadamente 18 días.

"Yo firmé un contrato en marzo de 2024, no con una empresa ni con una disquera, sino con una persona. Este contrato no se ha cumplido; muchas cláusulas no se respetaron, y por eso solicité mi rescisión de manera amistosa, hace 17 o 18 días, si no me equivoco. Creo que hay suficientes elementos para que pudiera hacer una rescisión unilateral, que es cuando una de las partes del contrato no cumple con las cláusulas. La respuesta que se me dio fue un pago de 100 mil dólares a mi manager, para mi retiro", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui