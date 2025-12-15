Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del 26 de junio de 2010 fue un día triste para la música regional mexicana y para el sur de Sonora, ya que en aquella fecha falleció uno de los artistas más reconocidos de la región: Sergio Vega.

Su partida, súbita y trágica, marcó el corazón de miles de personas que seguían la carrera del 'Shaka', un cantante oriundo del ejido Hornos, perteneciente al municipio de Cajeme. TRIBUNA realizó una cobertura extensa sobre el deceso del intérprete, que se convirtió en una víctima más del crimen organizado.

Sergio, quien nació en una familia de artistas, perdió la vida alrededor de las 21:40 horas del sábado 26 de junio de 2010, durante un violento ataque armado mientras circulaba por la carretera Internacional México 15, a la altura de la caseta de San Miguel, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa.

60 años, 60 historias: Sergio Vega: La noche que enlutó a la música regional mexicana

En este sitio, un comando armado interceptó al intérprete de 'Millonario de Amor' mientras circulaba a bordo de su auto Cadillac color rojo y accionó armas de alto poder en su contra, provocándole su muerte de forma inmediata.

Los peritos que atendieron este crimen recopilaron decenas de casquillos percutidos de distintos calibres. Al momento de su terrible asesinato, Vega se dirigía al poblado de Alhuey, perteneciente a Angostura, debido a que tenía un show programado donde compartiría escena con Los Nuevos Llaneros y Chuy Rubio.

Horas más tarde, el cuerpo de Sergio fue trasladado hacia Ciudad Obregón para llevarse a cabo su funeral, el cual fue a puerta abierta para que sus miles de fanáticos pudieran despedirse.

Se habilitaron las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) para recibir los restos mortales del querido 'Shaka' y medios nacionales e internacionales viajaron hasta el sur de Sonora para cubrir este evento, por demás inesperado.

Vega, quien era fan del beisbol y de los Yaquis de Ciudad Obregón, fue despedido con música, por supuesto a cargo de su banda La Carbonera, la cual interpretó canciones como 'Mi gusto es' y 'Cuando el sol salga al revés'.

Después del funeral público, el féretro de Sergio fue llevado a la iglesia Purísima Concepción en Esperanza para la misa de cuerpo presente y después lo sepultaron en el panteón El Polvorín, muy cerca de Hornos.

Fuente: Tribuna del Yaqui