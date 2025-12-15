Alfredo Olivas se retira de escenarios, Ana de la Reguera experimentó con mujeres y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste el fin de semana desconectado y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos a través de la edición de este lunes 15 de diciembre. En el resumen de hoy lunes 15 de diciembre, entérate qué dijo Alfredo Olivas de su retiro de los escenarios; el cantante mencionó estar cansado de las falsas noticias de ataques en su contra.

Lady Gaga detiene su concierto en Australia por un accidente

Uno de los bailarines de la cantante Lady Gaga sufrió un accidente en pleno escenario y la celebridad reaccionó de inmediato parando el show y bajando ella misma para comprobar que el joven estuviera bien. El incidente ocurrió durante la presentación de la canción Garden of Eden, cuando Michael Dameski resbaló por la lluvia y cayó del escenario durante la gira Mayhem Ball, que se llevó a cabo en el estadio al aire libre ante miles de seguidores.



Ana de la Reguera reveló que ha experimentado con mujeres

La famosa actriz Ana de la Reguera reveló recientemente que, por consejo de su hermana, experimentó con una mujer y recomienda a las féminas que vivan la experiencia. Su testimonio, dado en una entrevista reciente, encendió conversaciones sobre sexualidad, autoconocimiento y libertad personal, colocando a la actriz en el centro de una polémica mediática que combina curiosidad, debate y apoyo.



Alfredo Olivas se retira de los escenarios

Después de su reciente concierto en Cancún, el cantante Alfredo Olivas dio a conocer que hará una pausa en su carrera, pues dijo, está cansado de las falsas noticias de ataques en su contra. El intérprete explicó que nuevamente circuló información incorrecta que lo señalaba como víctima de un ataque armado. Dichos rumores comenzaron a difundirse pocas horas después de su presentación, lo que generó confusión entre sus seguidores.

