Ana de la Reguera revela que tuvo una relación con otra mujer y recomienda a otras tener al menos una

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y filmes de origen mexicano, Ana de la Reguera, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió al revelar que tuvo una relación sexual con otra mujer, lo que le permitió encontrar un lado de su personalidad que no sabía que tenía y le encantó, por lo que le recomienda a otras mujeres vivir lo mismo, por lo menos una vez en la vida.
Actualmente, Ana se encuentra promocionando su película Un Hombre Por Semana, por lo que fue una de las invitadas especiales al programa de Montse y Joe, en donde habló sobre el hecho de que ha decidido experimentar en el ámbito de su vida sexual y amorosa, por lo que declaró que se animó a tener relaciones íntimas con otra mujer, lo que la dejó maravillada y la llevó a descubrir un nuevo lado de ella.
Durante su entrevista con Montserrat Oliver, fue cuestionada que pensaba sobre el que pudiera haber una segunda parte del filme, a lo que mencionó que pensaba que sería buena idea el que le agreguen la experiencia de una mujer por semana también, porque considera que sería más interesante: "La voy a ver y después te doy mis comentarios para decirte qué le pondría yo en la segunda parte. Creo que ya encontré algo que falta y todavía no la he visto, deberías de meter a una mujer ahí por semana también".
Ante esto, mencionó que en muchas ocasiones, los hombres en las aplicaciones de citas "son lo más aburrido" que puede haber destacando que ella ha tenido experiencias con mujer y destacó que ella misma recomienda a otras mujeres el tener esa clase de experiencia por lo menos una vez en la vida: "Yo sí he estado con una mujer y eso yo se lo recomiendo a todas las mujeres, porque creo que te conoces mucho a ti".
Finalmente, declaró que en su caso, a ella le salió una parte masculina muy necesaria, que no sabía que tenía y al ya saberla, le encanta esa combinación, asegurando que nunca se habría animado sino hubiera recibido consejo de su hermana: "En mi caso a mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó. Fue algo que de hecho me aconsejó mi hermana y yo se lo aconsejaría a todas las mujeres".
Fuente: Tribuna del Yaqui