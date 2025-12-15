Ángela Aguilar alza la voz contra el "cyber acoso" que sufre en redes tras casarse con Christian Nodal

San Diego, California.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, una vez más está dando de que habla, debido a que ha alzado la voz en contra del "cyber acoso" que ella misma está sufriendo en redes sociales, después de haberse casado con el cantante de origen sonorense, Christian Nodal, en pleno concierto en San Diego, California.

Como se sabe, desde que Ángela se casó en julio del 2024 con Nodal, a tan solo dos meses de que este confirmara su separación de Cazzu, cuando su hija en común, Inti Nodal Cazzuchelli, no tenía ni el año de edad, se comenzó a afirmar que fueron amantes y que ella había destruido un hogar. Es por este motivo que desde ese momento a la actualidad, no han dejado de criticarla y arremeter en su contra en cada oportunidad.

Es por ello que ahora, que la hija de Pepe Aguilar se encuentra en su primera gira en solitario, ha decidido tomar cartas en el asunto y tratar de hacer conciencia del daño que se hace en contra de la persona que sufre este acoso en redes sociales, por lo que ha comenzado con un discurso sobre el legado de generaciones pasadas: "Sé que estoy aquí por muchas lágrimas de muchas generaciones pasadas que han recibido en este lugar".

Ante esto, señaló que ella estaba tratando de crear su propio legado en contra del bullying y el acoso en redes sociales y que su ejemplo en el futuro sirva para que se creen leyes en contra de esta lamentable situación que ella está atravesando y superando: "Espero también que mi lucha le lleguen también a las nuevas generaciones, para que las niñas no sufran tanto cyber acoso, que las mujeres sigan adelante no importa lo demás".

¡Ángela Aguilar CANSADA del CIBERACOSO que SUFRE por el caso de Christian Nodal y Cazzu! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5V7mjLNozp — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui