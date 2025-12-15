"Casi me muero": Cynthia Klitbo, entre lágrimas, revela severa crisis de salud que la llevó al hospital

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, recientemente acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, como Sale el Sol, y al hablar sobre su severa crisis de salud, por la cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia, la reconocida artista entre lágrimas se dijo devastada por el diagnostico, ya que le hizo entender el mal que ella solo se hizo, destacando que "casi" se muere.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz de Televisa no pudo evitar romper en llanto al confesar que fue hospitalizada de emergencia muy grave, destacando que gracias a Dios es que sigue viva, que él la está guiando en este camino y le ha puesto proyectos y personas maravillosas en su camino: "Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios, muchísimo a Dios. Y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí. Creo que los momentos difíciles que pasé quedaron más que resarcidos".

De la misma manera, declaró que ha sido un año muy difícil, el cual también empezó "muerta de miedo" por todo lo que le estaba pasando, agregando que por esto anda "supervulnerable" y teme por su hija, ya que si ella muere, pues llega con Dios, pero su hija aún la necesita. Sobre el diagnostico que le dieron, confirmó que fue estrés: "Estrés. Y qué bueno, porque yo, o sea, cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero. Ya viste que traigo los ojos así por la medicina. Y fue estrés".

Cynthia Klitbo en contra del Chicharito, por eso patea pelotas. pic.twitter.com/qIvvPEIWNd — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) August 14, 2025

Ante esto, la actriz de El Privilegio de Amar, declaró que ella se siente triste por el hecho de que se olvidó que en este mundo no solo es una madre, sino que también es una mujer y que necesita tiempo para ella, por lo que regresó a su terapia, dejando en claro que a veces uno necesita escucharse y guiarse, estar con Dios y amarse: "Traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo? Porque ni se acuerdan cuándo fue el último novio que tuve. Me quieren enjaretar a mi ex, pero no. No es solo eso. Ya no sé lo que es un lugar. No salgo a ninguna parte. Entonces, de pronto, pues, óyemE".

Sobre si tiene algo de que arrepentirse o pedir perdón, declaró que no, y al tocar el tema de si a su hija, volvió a romper en llanto, afirmando que aunque no es perfecta, ni la mejor, todo lo ha hecho por ella, esperando que siga siendo sana feliz y siga con honores en su escuela: "Si no he estado todo el tiempo con ella, ha sido porque… me he dedicado a tener lo que tiene. Y a lo mejor no soy la mejor mamá. A lo mejor no soy la más perfecta. Pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo".

Y pues si la hice en inglés me dio mucho susto. Mucho susto, pero pues sí me salió el… O sea, sí me salió, sí me salió. Me da mucho miedo. Pues imagínate que desde que vivo en Los Ángeles no practico casi el inglés. Mis hermanos sí, pues soy mitad canadiense, pero pues me la pasé viviendo en México. O sea, entonces soy mexicana, pero por mi papá tengo la nacionalidad", concluyó.

ENTRE LÁGRIMAS, Cynthia Klitbo REVELA que terminó HOSPITALIZADA por ESTRÉS. ¿Tienes algún mensaje para ella? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/JkbAcj9rAF — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui