Dura prueba para Yolanda Andrade: Complicaciones de salud la llevan de nuevo al hospital (VIDEO)

Ciudad de México. - La actriz y conductora mexicana Yolanda Josefina Andrade Gómez, mejor conocida simplemente como Yolanda Andrade, ha enfrentado numerosas dificultades debido a que padece un aneurisma cerebral y una enfermedad degenerativa sin cura. Con el tiempo, tanto los integrantes del espectáculo, sus seguidores, como el público en general han sido testigos de su retroceso.

Recientemente, el programa De Primera Mano anunció, a través de su titular Gustavo Adolfo Infante, que Yolanda sufrió nuevamente una recaída, por lo que está hospitalizada. De igual manera, el comunicador aclaró que se desconoce por completo en qué centro médico se encuentra y cuál es su estado de salud. Sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier novedad.

Por su parte, Gustavo detalló que entre sus múltiples intentos por obtener más información se encuentran la hermana de la famosa, Marilé Andrade, y la búsqueda de contacto con Raquel Rocha, directora de Unicable. Esto se debe a que la actriz de Televisa tiene un programa llamado Montse y Joe, en el que comparte créditos con su colega y amiga Montserrat Oliver, reconocida modelo y empresaria.

Se encuentra desde hace tiempo muy enferma

Por supuesto, esta noticia ha generado un gran impacto en redes sociales, ya que no solo los integrantes de De Primera Mano desearon pronta recuperación a Yolanda Andrade, sino que incluso se manifestó en los comentarios el español Clement Rodríguez, conocido como Shiky, identificado por ser uno de los finalistas del show La Casa de los Famosos México, edición 2025.

"Lamentablemente, les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya lleva un par de días; fue una recaída de su enfermedad. Esto es lo que se conoce hasta el momento, no sabemos más, no sabemos en qué hospital se encuentra ni si su estado es grave. Esto es lo que ha llegado a nuestra redacción", explicó el excompañero de Pati Chapoy en El Mundo del Espectáculo (1985).

Fuente: Tribuna del Yaqui