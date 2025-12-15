Emiliano Aguilar arremete contra hermana de Pepe Aguilar tras apoyar reunión de Ángela Aguilar y sus hijas

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en sus redes sociales arremetió en contra de Marcela Rubiales, la cual es una de las hermanas mayores de Pepe Aguilar, después de que esta apoyara la reunión que hubo entre la hermana menor del intérprete, Ángela Aguilar, con sus hijas, la cual dijo que no fue autorizado por él.

"Ay Emiliano, otra vez ventilando tus problemas personales en las redes sociales, ya párale hombre, por el bien de tus niñas".

"Ya cállese pin... tía enfadosa. Ahí te ven tus cinco minutos pin... momia. Acuérdate que no fuiste una santa pin... hipócrita".

"¿Hablamos de tu novio o que show Marcela Rubiales? Ya que quieres atención, pin... señora, ni 50 minutos he hablado contigo en toda mi vida. Pero si quieres hablamos de tu pasado y las mam... que le hiciste a la familia, o ¿ya se te olvidó?".

Emiliano manda mensaje a su tía. Instagram @emiliano_aguilar.t

