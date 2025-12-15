'Exatlón México': Conoce quién sería el refuerzo rojo tras la inesperada eliminación de Heber Gallegos

Ciudad de México.- Después de la inesperada eliminación que hubo en el Exatlón México, los elementos del equipo rojo ya se encuentran alistándose para conocer al nuevo refuerzo, que va a tomar el lugar que dejó libre Heber Gallegos, el denominado 'Thunder', y según informes de páginas de spoilers, ya estaría en camino uno de los antiguos competidores que sería considerado uno de los mejores, ¿vuelve Pato Araujo?

Como se sabe, el pasado domingo 14 de diciembre se vivió el onceavo Duelo de Eliminación, en el que fueron un rojo, Heber, y tres azules, Ernesto Cazares, Alejandro y José Ochoa. En la primera ronda, los tres azules se enfrentaron, siendo José el que no pudo salvarse de la ronda final y se fue a enfrentar con Heber, que se pensaba iba a salvarse debido a que es conocido como 'Thunder' por su velocidad y al ser considerado una leyenda.

Los rojos estaban confiados de que Heber pudiera superar a José, pues a lo largo de la semana, es de los azules con menor rendimiento en victorias, y es novato, o sea que nunca había estado en alguna temporada, contrario a Gallegos que estaba en su tercer temporada, por lo que es considerado como una de las leyendas más importantes. Incluso a su llegada los fans de los rojos celebraron porque es de los mejores.

Después de atender el llamado y llegar como un gran refuerzo del Equipo Rojo, Heber se convierte en el cuarto eliminado Rojo.

Gracias por dejar tus consejos y todo tu corazón en cada pista.#DueloDeEliminación

— Exatlón México (@ExatlonMx) December 15, 2025

Ahora, ya que el denominado 'Thunder' ha quedado fuera y con varios meses de competencia por delante, la producción ya tiene a su reemplazo listo para que no queden en desventaja numérica. Según el canal de YouTube de Info Reality, el elegido para formar parte de esta novena temporada será el atleta Jair Cervantes, que ya ha formado parte de temporadas pasadas y se espera que llegue a elevar el nivel de los rojos.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información queda estipulado como un simple rumor, debido a que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial de la empresa de Ricardo Salinas, y no será hasta que llegue a las playas de la República Dominicana que se sepa si es verdad lo mencionado anteriormente.

Fuente: Tribuna del Yaqui