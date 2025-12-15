¿Fantasma o milagro? Maribel Guardia casi muere en el mar y asegura que su hijo la protegió (VIDEO)

Ciudad de México. – Maribel Guardia es una modelo, cantante, actriz y presentadora de televisión costarricense, muy reconocida en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, desde la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa, su vida se ha visto marcada por esta pérdida. A pesar del dolor, con el tiempo ha aprendido a sobrellevarlo. Recientemente, compartió una anécdota que, según ella, sin la intervención de su hijo, podría haber tenido un desenlace fatal.

¿Ya estaba muerto Julián Figueroa?

La historia ocurrió seis meses después de que Guardia enfrentara un intenso duelo. Ese día, la artista se encontraba en un barco rentado y decidió beber varias copas, dejando que la tristeza la invadiera. Lo que no esperaba era que, mientras meditaba, perdería el equilibrio y caería al agua. Según relató en una entrevista para Pinky Promise, la también vedette percibió la presencia de Julián mientras estaba en el mar.

"Yo estaba meditando, muy tranquila, pero puse mi pierna arriba en pose de meditación y de repente salgo volando", comenzó a relatar. Luego añadió lo que describió como la intervención de su hijo: "Me caí, no sé cómo, pero cuando me vi ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda. Yo creo que Julián me salvó desde arriba, que dijo: '¿Qué haces, mamá?' Y me salvó", confesó.

Para la modelo su hijo la salvó

Cabe recordar que Julián Figueroa, hijo del cantautor Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la Ciudad de México. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la versión oficial indica que la causa fue un infarto agudo de miocardio con fibrilación ventricular. Sin embargo, han circulado rumores sobre una posible sobredosis, versión que tanto Guardia como el médico encargado han desmentido.

¿Qué pasa con su nieto?

En sus recientes declaraciones, la conductora de Televisa reconoció que no sabe si volverá a ver al pequeño, pues, como informó TRIBUNA, existe una prolongada disputa por la custodia entre ella y la madre del niño, Imelda Garza Tuñón. A pesar de ello, Maribel Guardia se consuela al recordar que disfrutó los primeros años de su nieto, acompañándolo desde su nacimiento hasta los ocho años.

Fuente: Tribuna del Yaqui