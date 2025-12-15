Florinda Meza arremete contra Carlos Villagrán por exhibir 'su romance'; expone secretos del actor

Ciudad de México.- La reconocida actriz y productora mexicana, Florinda Meza, acaba de brindar una entrevista en la que no ha dudado en arremeter en contra del también actor y comediante, Carlos Villagrán, después de que este hace unos días exhibió su presunto romance. Por este motivo es que la artista de más de 70 años decidió exponer secretos del actor y peleas en el elenco del Chavo del 8.

En su entrevista, Florinda declaró que el actor que interpreta a 'Quico' era un hombre que solo quería sobresalir usando su nombre o el de Roberto Gómez Bolaños, que de otra manera no tenía atención, y que era alguien sin escrúpulos que hablaba de los muertos solo para tener atención: "Mira, él siempre que necesita prensa o usa a Roberto o me usa a mí, pero desde hace mucho. No. Eso es falso. Ese hombre ha mentido en todo. Si no tienes escrúpulos, puedes hablar mal hasta de un muerto".

De la misma manera, señaló que claro que hubo muchos hombres que se le insinuaron, pero que ella no hizo caso, por lo que para terminar con el tema de Carlos, molesta señaló que no le quería hacer más publicidad porque sería darle lo que quiere: "Claro, mucha gente, muchos… Sí, pero mira, a mí qué me importa, yo no vine a hablar de Carlos Villagrán para empezar. ¿Tú quieres que le hagamos publicidad? Porque yo cada vez que él necesita prensa, lanza algo así".

Pero, pese a que ella pidió no hablar más de él, agregó una ocasión en la que supuestamente insultó a María Antonieta de las Nieves, y exigió por lo menos ganar dos pesos más que ella, porque no iba a permitir que alguien como ella ganara más, y que 'Chespirito' lo confrontó: "Es ruin que un actor diga que le bajaron el sueldo en el programa, cuando, al contrario, él cuando María Antonieta regresaba nuevamente al programa en pleno foro delante de todos dijo: 'Aunque sea 2 pesos, pero yo debo ganar más que esa enana' Y Roberto le dijo: 'No hables así de una dama'. 'Esa no es una dama'".

¡Reaviva la polémica! Florinda Meza asegura que María Antonieta de las Nieves obtuvo de manera fraudulenta los derechos del personaje de "La Chilindrina".

Ante esto, agregó que Carlos era el del ego y se creía la verdadera estrella del programa: "Sí, porque él decía que la estrella era él. En el programa nadie era famoso. Todos eran don nadie, yo era una don nadie". Pero, Florinda no solo echó de cabeza a Villagrán, sino que también a María Antonieta, pues afirmó que ella se quedó con los derechos de 'La Chilindrina' a la mala, y que por eso fue que Roberto jamás le volvió a hablar.

Finalmente, Florinda mencionó que Graciela Fernández, ex de Roberto, siempre recibió todo a manos llenas, que ni a ella ni a sus hijos les hizo falta nada y que Roberto a lo largo de su vida le compró cuatro casas: "Ellos recibieron mientras yo estaba, su mamá cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces se le compró casa. Ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. Entonces, luego quería otra casa, o sea, no sabe ese dinero para que lo usaba, No lo sé, pero cuatro veces, a mí nunca me compró una casa".

¡Florinda Meza NIEGA ROMANCE con Carlos Villagrán! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones durante esta entrevista?

Fuente: Tribuna del Yaqui