Hollywood conmocionado: Detienen a Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, por el asesinato de sus padres

Los Ángeles, Estados Unidos.– La noche del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, el arresto del hijo mediano de Rob y Michele Reiner ha generado consternación en el mundo de Hollywood, pues de acuerdo con medios locales, diversos portales de información señalaron al hombre, de 32 años de edad, como sospechoso del asesinato de sus propios padres, lo que ha provocado una ola de hipótesis en torno al caso.

De hecho, según registros oficiales, fue la Policía de Los Ángeles la encargada de realizar la aprehensión, y actualmente el acusado permanece detenido bajo una fianza de 4 millones de dólares. Asimismo, este lunes 15 de diciembre, registros penitenciarios en línea indican que fue fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre las muertes de Rob y Michele Reiner.

Lo más grave del asunto es que medios como People aseguran que este joven fue quien acuchilló a los reconocidos personajes; en contraparte, TMZ señala que en realidad habrían sido degollados tras una posible discusión. Además, de manera extraoficial, trascendió que fue la hija de la pareja quien encontró los cuerpos sin vida y relató a las autoridades que el presunto responsable sería un miembro de la familia. Este caso podría prolongarse durante varios días, mientras se esclarecen los hechos.

Nick Reiner

En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier información que surja en las próximas horas, ya que se prevé que las autoridades emitan un pronunciamiento con más pormenores y confirmen de manera oficial la identidad del sospechoso. Cabe agregar que la supuesta escena del crimen se localiza en su domicilio de Brentwood; sin embargo, llama especialmente la atención lo revelado por el diario Los Angeles Times, el cual informó que no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob Reiner

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, y desde muy temprana edad estuvo en contacto con el mundo del entretenimiento, ya que su padre fue el comediante y director Carl Reiner, mientras que su madre fue la actriz y cantante Estelle Reiner. Aunque su infancia transcurrió en el lugar donde nació, cuando tenía 13 años su familia se mudó a Los Ángeles. Cabe destacar que, ya en su etapa adulta, alcanzó gran relevancia en la década de 1970 por su interpretación de Michael Meathead Stivic en la exitosa serie de televisión All in the Family.

Fuente: Tribuna del Yaqui