Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 15 de diciembre: Predicciones para iniciar la semana

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en este inicio de semana? Si la respuesta a esta pregunta es "sí", no puedes dejar de leer los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más que te guiarán en el inicio de la segunda quincena del mes. ¡Confía en los astros!

Horóscopos Mhoni Vidente para HOY lunes 15 de diciembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este lunes te exige bajar el ritmo y analizar mejor tus decisiones. En el trabajo, podrías recibir una propuesta que parece atractiva, pero conviene revisar los detalles antes de aceptar. En lo personal, una conversación pendiente te dará mayor tranquilidad.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza a construirse con pequeños cambios. Es un buen día para ordenar finanzas y saldar pendientes. En el amor, alguien cercano podría pedirte apoyo emocional; escuchar será más importante que aconsejar.

Géminis

La comunicación será tu mejor aliada. Este lunes favorece acuerdos, entrevistas y negociaciones. Sin embargo, debes ser claro para evitar malentendidos. En temas personales, retomas contacto con alguien del pasado que trae aprendizajes importantes.

Cáncer

Es momento de ser honesta contigo misma. Sabes que has traicionado, mentido y lastimado, no debe extrañarte que el karma te llegue pronto. Pide perdón, todo pasará pronto, dice el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy.

Leo

La creatividad se activa y te ayuda a resolver un problema que venía complicándose. Buen día para tomar liderazgo, pero sin imponer. En el amor, es necesario expresar lo que sientes con honestidad y sin orgullo de por medio.

Virgo

La organización será clave este lunes. Atiendes asuntos legales, administrativos o escolares que requieren atención inmediata. En lo sentimental, evitas confrontaciones y prefieres observar antes de actuar, lo cual te dará ventaja.

Libra

Un cambio inesperado modifica tu agenda, pero resulta positivo a largo plazo. En el trabajo, esta semana se reconocen tus esfuerzos recientes. En pareja o familia, se fortalecen los lazos mediante acuerdos y decisiones compartidas.

Escorpio

La intuición está más fuerte de lo habitual. Confía en lo que percibes, pero no actúes desde la desconfianza. Es un buen día para cerrar tratos o terminar una etapa que ya no suma. En el amor, busca equilibrio. Todo te saldrá bien, confía.

Sagitario

Este lunes 15 de diciembre de 2025 trae noticias relacionadas con dinero o trabajo que te obligan a reorganizar planes. Aunque al inicio parezca un obstáculo, termina siendo una oportunidad. En lo personal, recuperas la motivación.

Capricornio

Mhoni Vidente dice que dedicas mucho tiempo a distracciones y no te concentras en tu realidad. Busca un nuevo pasatiempo que te ayude a mejorar tu salud física.

Acuario

Surgen ideas nuevas que te inspiran a cambiar rutinas. Es un día favorable para comenzar algo distinto o replantear estrategias. En relaciones personales, evita actuar con frialdad; la empatía marcará la diferencia.

Piscis

La sensibilidad aumenta, pero también la claridad. Este lunes te permite entender mejor una situación confusa. En el trabajo, mantente firme en tus decisiones. En el amor, es momento de definir qué quieres y qué no.

Fuente: Tribuna del Yaqui