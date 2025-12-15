Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 16 de DICIEMBRE: La fortuna de tu signo zodiacal con Sol en Sagitario

Ciudad de México.- Este lunes 16 de diciembre de 2025 llega cargado de movimientos energéticos que no pasan desapercibidos y que ponen a prueba decisiones, emociones y verdades guardadas. Con el Sol transitando por Sagitario, el Universo empuja a cerrar ciclos, decir lo que se ha callado y actuar con valentía, aunque eso implique incomodidades. Por esta razón, Nana Calistar tiene un mensaje especial para ti: deja de hacerte pato, enfrenta lo que ya sabes que debes resolver y no sigas cargando culpas que no te corresponden.

En el tarot, la carta que rige esta jornada es El Juicio, una señal clara de despertares, revelaciones y ajustes de cuentas. Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este martes y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si este mensaje te incomoda o te sacude, no lo dudes: va directo para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este MARTES 16 de DICIEMBRE: La fortuna de tu signo zodiacal con Sol en Sagitario

Aries

Deja de querer arreglarle la vida a todo mundo cuando la tuya trae pendientes. Alguien del pasado aparece nomás para ver si todavía te tiene comiendo de su mano. En el trabajo se abren oportunidades, pero solo si te aplicas y no te duermes en tus laureles. En el amor, menos drama y más acción.

Tauro

No andes cargando culpas que no te tocan. Este martes te cae el veinte sobre una relación o amistad que ya dio lo que tenía que dar. En el dinero, cuida gastos innecesarios, porque luego andas chillando. Aprende a decir “no” sin sentirte mala persona.

Géminis

Tu lengua anda más rápida que tu cerebro; bájale dos rayitas. Chismes o malentendidos podrían meterte en problemas si no mides palabras. En el amor, alguien quiere algo serio contigo, pero tú sigues jugando a no sentir. Decide qué quieres y ve tras ello.

Cáncer

Emociones a flor de piel y ganas de mandar todo al carajo. No tomes decisiones importantes desde el enojo. Una noticia familiar te mueve el tapete, pero al final te dará claridad. En el amor, deja de idealizar a quien no te da ni los buenos días.

Leo

El ego te puede meter en broncas si no lo controlas. Este martes te toca reconocer errores y bajarte del pedestal. En el trabajo, alguien observa tu desempeño y podría ayudarte si muestras humildad. En el amor, suelta el control o te quedas solo.

Virgo

Quieres ordenarlo todo, pero el caos empieza en tu cabeza. Date chance de descansar y no sobrecargarte. En el dinero, llega un pago atrasado o una oportunidad extra. En el amor, deja de exigir perfección, nadie la tiene… ni tú.

Libra

Decisiones importantes que ya no puedes seguir postergando. El corazón y la razón no se ponen de acuerdo, pero alguien tiene que ganar. En el trabajo, evita firmar o prometer cosas que no tienes claras. En el amor, menos indecisión y más huevos.

Escorpión

La intuición anda filosa, hazle caso. Descubres una verdad que te incomoda, pero te libera. En el dinero, cuida préstamos y favores, no todos cumplen. En el amor, pasión intensa, pero ojo con los celos y el control.

Sagitario

El Sol te respalda, pero no abuses de la suerte. Buen día para cerrar acuerdos, viajes o planes a futuro. En el amor, alguien te reclama atención y tiene razón. Si no quieres compromiso, dilo claro y deja de marear gente.

Capricornio

Te exiges demasiado y luego te preguntas por qué estás agotado. Este martes es para soltar cargas ajenas. En el trabajo, se reconocen tus esfuerzos. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú sigues poniendo barreras.

Acuario

Cambios inesperados que te sacan de la rutina. No te resistas, ahí está la oportunidad. En el dinero, cuidado con compras impulsivas. En el amor, una amistad podría convertirse en algo más si te atreves a dar el paso.

Piscis

Deja de vivir en la fantasía y pisa tierra. No todos son tan buenos como tú crees. En el trabajo, pon atención a detalles para evitar errores. En el amor, se vale soñar, pero también exigir respeto y reciprocidad.

