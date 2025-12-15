Lidia Ávila sorprende con inesperada confesión de pleito con Ari Borovoy y la separación de OV7

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para Venga la Alegría, la reconocida actriz y cantante mexicana, Lidia Ávila, no tuvo reparos al hacer una inesperada confesión con respecto al tan polémico pleito con su examigo y colega, Ari Borovoy, y la mayoría de los integrantes de OV7, lo que llevó a la separación de la banda, que fue de las más exitosas en la década de los 90's.

Como se sabe, desde hace varios años, varios de los exintegrantes de OV7 tienen problemas con Borovoy por incumplimiento de contrato de los 90's Pop Tour, y una de ellas es Lidia, por lo que en una reciente entrevista para TV Azteca, no dudo en dejar en claro que no piensa volver a trabajar con Ari como promotor y productor: "No, ni con él, ni con Samuel. Como compañero de grupo, sí, pero como empresario y promotor no, cometimos ese error. Creo que sí es error haber mezclado la relación personal con la laboral".

Sobre lo que piensa de un OV4, en el que Borovoy canta junto a Kalimba y M'Balia, Lidia declaró que en su opinión los temas de OV7 deben de ser interpretados por todos, no por uno solo o por una fracción de los integrantes, pues para ella son temas emblemáticos que marcaron generaciones y le dieron a la banda su valor: "Yo siempre lo he dicho, OV7 somos los siete o los cinco, porque por muchos años fuimos cinco sin Kalimba y M'Balia, como se lo dije a Mariana, tampoco me encanta que canté canciones de OV7 ella sola".

Con respecto a si piensa que no podrá haber una reconciliación con Ari, la actriz de Televisa fue muy clara que ella le sigue guardando mucho afecto y cariño a Ari, que es de sus mejores amigos y siempre va a tener el mejor recuerdo de los más de 30 años de amistad que hubo antes de esta pelea: "Yo tengo un buen recuerdo de él, fue uno de mis mejores amigos y una persona a la cual yo estimo y le tengo mucho cariño".

Finalmente, dejó en claro que ella no habla con nadie de los OV7, más que con El Chivo y Mariana Ochoa, pero que esta última está muy ocupada en todo momento, por lo que el reunirse en realidad es algo sumamente complicad, pero los quiere y espera verlos pronto: "No, ninguna, nula, solamente al que más veo es al Chivo, y a Mariana, lo que pasa es que Mariana está chambeando un montón, se la pasa de aquí para allá".

