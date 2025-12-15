¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Conoce los adelantos de este lunes 15 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules podrían vivir su mejor momento en esta semana 13, y los rojos seguirían afectados por el Duelo de Eliminación. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 15de diciembre del 2025, y también que ese mismo equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían bastante molestos entre ellos mismos y muy tristes por la salida de Heber Gallegos, que consideran uno de los mejores rojos de la historia, y esto, es lo que podría ocasionar que su rendimiento no esté al 100 y pierdan las comodidades de la Villa 360.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta nueva semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 21 de diciembre, van a ser los azules, pues al mantenerse con José Ochoa, un novato, traen una mejor actitud.

Después de atender el llamado y llegar como un gran refuerzo del Equipo Rojo, Heber se convierte en el cuarto eliminado Rojo.

Gracias por dejar tus consejos y todo tu corazón en cada pista.#DueloDeEliminación

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/ikcyXfBIob — Exatlón México (@ExatlonMx) December 15, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán los del equipo de Koke Guerrero, quienes nuevamente se ganen el estar en las comodidades de la Villa 360, ya que esta energía de no perder a uno de los suyos van a aprovecharla como su impulso para no perder todos los beneficios y dejar a los rojos en la Barraca.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder a su colega, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui