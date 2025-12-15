Tras rotundo éxito en México, Cazzu anuncia su primera gira por EU; conoce detalles de su tour

California, Estados Unidos.- Después del rotundo éxito que tuvo en México y en toda Latinoamérica con su Latinaje Tour 2025, la reconocida cantante de trap originaria de Argentina, Cazzu, acaba de emplear sus redes sociales para anunciar su primera gira por los Estados Unidos. Junto a esta feliz noticia ha dado detalles de su tour, como fecha de venta y preventa, así como los lugares en los que se presentará y fechas.

Este 2025, después de haber alcanzado primeros lugares en la lista de los más escuchados en Spotify, YouTube y en páginas musicales, con temas como Con Otra y La Cueva, la trapera argentina anunció una gira por toda Latinoamérica que la trajo a México en noviembre y actualmente la tiene en Chile, seguido de Perú y Colombia. Hasta el momento, en redes sociales aunque ha recibido críticas, han sido más los halagos a su manera de presentar shows.

Al parecer, todo el apoyo que ha recibido por toda Latinoamérica, que incluso ha hecho comparaciones con grandes artistas con más años de carrera, tal como Ángela Aguilar y el propio Christian Nodal, le han abierto las puertas al país norteamericano, y a partir de abril del año del 2026 se le verá en varias de sus ciudades interpretando sus más recientes éxitos y temas pasados que le dieron gran fama.

Fue este lunes 15 de diciembre que mediante su cuenta de Instagram, confirmó que siendo promovida por la agencia Live Nation, su gira va a comenzar el próximo 30 de abril del 2026 en el teatro San Jose Civic en San José, California y hará paradas en grandes ciudades como Los Ángeles y Nueva York. De la misma manera, se ha informado que la venta de boletos será a través del sitio web de Live Nation el jueves 18 de diciembre a las 10:00 am, y una preventa el 16 de diciembre a de 10:00 am a 10:00 pm, mientras que en Ticketmaster habrá preventa el miércoles 17 de diciembre en el mismo horario.

Estas son todas las fechas que hasta el momento ha logrado concretar la intérprete de Ódiame e Inti, en Estados Unidos para el Latinaje Tour 2026:

30 de abril, en el estado San Jose Civic, ubicado en San José, California

1 de mayo en el Cal Coast Credit Union Open Air Theatre, ubicado en San Diego, California

2 de mayo en YouTube Theater, ubicado en Inglewood, California

6 de mayo en The Theater at Madison Square Garden, ubicado en Nueva York

8 de mayo en Boeing Center at Tech Port, ubicado en San Antonio, Texas

9 de mayo en The Pavillion at Toyota Music Factory Irving, ubicado en Texas

10 de mayo en el 713 Music Hall, ubicado en Houston, Texas

