Tras salir de 'La Granja VIP', Carolina Ross reaparece con impactante noticia de Sergio Mayer Mori

Ciudad de México.- Después de la polémica salida del reconocido actor y cantante mexicano, Sergio Mayer Mori, de La Granja VIP, en redes sociales se viralizó la impactante noticia de que la joven cantante, Carolina Ross, realizó un inesperado dueto con el galán antes mencionado que ha dado mucho de que hablar.

Tras poco más de dos meses encerrado, el hijo de Sergio Mayer resultó ser el noveno eliminado del reality show de TV Azteca, sorprendiendo a millones que lo veían en la gran final. Pero, esta salida no solo ha sorprendido a fans, pues comenzó a viralizarse en redes sociales la nueva colaboración musical que hay entre el joven actor y cantante, con Carolina. Ambos jóvenes en las primeras semanas de La Granja VIP confesaron sentir una atracción sentimental, y hasta se prometieron un reencuentro para ver si avanzaba una relación entre ambos en el exterior.

Fue mediante la cuenta de Instagram, de X, antes conocido como Twitter, y otras plataformas de redes sociales, de Mayer Mori, que se hizo el lanzamiento de Princesa de la Noche a dueto con Carolina, ¿cómo fue esto posible si el actor estaba encerrado?. Como se sabe, hasta el pasado domingo 14 de diciembre, el galán mexicano estaba encerrado en La Granja VIP y no había forma que pudiera grabar al lado de Ross.

Sergio Mayer Mori es el noveno eliminado de La Granja VIP #LaGranjaVip pic.twitter.com/HAIzD2V4CP — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 15, 2025

Es por ello que la misma joven, mayormente conocida por ser la ex de Christian Nodal, que reveló en entrevista para la ABC Noticias, que reveló que esta colaboración se dio mediante la participación de sumar su voz y hacer unas mezclas musicales, al tema ya grabado por el hijo de Bárbara Mori: "Esta rola me encanta. Él ni enterado porque mi padre santo está encerrado en la granja. Es una cumbia, para que vayan y nos apoyen con esta canción".

Carolina confesó que fue después de que ella resultara ser la primera eliminada del reality, que el equipo del actor de Rebelde, en su versión de Netflix, se pusieron en contacto con ella para que se sumara, pero ella cantando con mariachi, para imprimir su propio sello: "Justo cuando salgo de ‘La granja’ me escribe su equipo para decirme que tenían esta canción y que les encantaría que me sumara. Yo estoy cantando mariachi, pero hacer cumbia me viene bien, porque siempre estoy reinventándome".

@abcnoticias.mx ?#SHOW | En entrevista para ABC Noticias, Carolina Ross habló de su nueva colaboración con Sergio Mayer Mori, titulada "Princesa de la Noche", una cumbia que ha cautivado a sus seguidores. Además, habló sobre el "shipeo" que surgió entre ella y Mayer Mori durante su participación en el reality La Granja VIP. ? sonido original - abcnoticias.mx

