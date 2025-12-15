Tristán, hijo de Yahir, supera las drogas y ahora vende aguacates en Hermosillo (VIDEO)

Hermosillo, Sonora.- Yahir es uno de los artistas más exitosos de la ciudad de Hermosillo, recordado por haber obtenido el cuarto lugar en la primera generación del popular reality show La Academia. En los últimos años, el cantante ha enfrentado difíciles momentos debido a la adicción de su hijo Tristán; sin embargo, ahora reveló con gran alegría que el joven se encuentra mucho mejor.

Cabe destacar que, en ciertas entrevistas, el exintegrante de TV Azteca llegó a mencionar que estaba distanciado de Tristán. Además, el joven fue víctima de diversos rumores que aseguraban que vivía en las calles. En 2024, el primogénito acudió a una entrevista con el comunicador Gustavo Adolfo Infante, donde habló sobre su complicada relación con su padre y señaló que el tiempo que pasó en el exterior fue decisión propia.

¿Vende aguacates?

Una reciente confesión de Yahir ha dado la vuelta a las redes sociales. El famoso comentó que, afortunadamente, Tristán está mucho mejor y no solo se ha convertido en un emprendedor vendiendo aguacates por toda la ciudad de Hermosillo, sino que también lleva en su carro el material necesario para componer sus canciones, una de las grandes pasiones que comparte con el hombre que le dio la vida.

Yahir está feliz por la evolución de su hijo

"Yo creo que es un momento en el que Tristán ha tomado decisiones importantes en su vida, por él mismo. Nosotros, su mamá y yo, estuvimos ahí durante todo el proceso, entre diferentes tratamientos, y recibimos mucha terapia, apoyo y herramientas. Pero ahora quien está saliendo adelante por sí mismo es él. Porque a veces tocar fondo también significa volver a empezar", expresó.

Yahir recordó que estuvo presente en los momentos más difíciles de su hijo, acompañándolo en distintos tratamientos y procesos de recuperación. No obstante, destacó que ahora es Tristán quien ha tomado las riendas de su vida. Asimismo, subrayó que lo más valioso para él es ver a su hijo feliz y con proyectos claros, dejando ver la enorme satisfacción que le produce la evolución de Tristán.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México