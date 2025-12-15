Victoria Ruffo manda contundente mensaje a Aislinn Derbez y ¿se úne a críticas contra Eugenio Derbez?

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicano, Victoria Ruffo, en su más reciente encuentro con la prensa, mandó otro contundente mensaje a la también actriz y presentadora, Aislinn Derbez, por la tan lamentable muerte de su madre, Gabriela Michel, además de hablar de las críticas en contra de su ex, el actor Eugenio Derbez, por su presunta falta de apoyo, ¿acaso se unió al hate?

A dos semanas de la inesperada partida de la actriz de doblaje mexicano, reveló que ella se mantiene en la postura de darle su espacio, que no le ha mandado mensaje directo, pero le desea pronta resignación, destacando que José Eduardo Derbez, su hijo, sí ha estado apoyando a Aislinn: "Yo no he hablado con ella, pero a través de las cámaras le mandé un mensaje de solidaridad y de que ojalá encuentre resignación pronto, porque perder a una mamá es bien difícil. Ellos sí (está en contacto con Aislinn)".

Sobre que pensaba de esta situación, la actriz de Corona de Lágrimas afirmó que cada persona vive su proceso de manera diferente y en el caso de Aislinn será igual, destacando que va a tomar un tiempo el que pueda hablar al respecto y sentirse más estable en su duelo: "Eso depende de cada uno, de que tan maduro estés, depende de cómo estés, depende de muchas cosas, pero de cada persona es muy independiente de como reaccionas y como sales adelante".

Con respecto a las críticas en contra del actor de La Familia P.Luche por no pronunciarse en redes sociales a esta muerte y estar en una ceremonia de premiación, Victoria sorprendentemente salió en defensa de Eugenio, afirmando que se pasaban; "Totalmente, digo, la muerte de la mamá los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, a parte muy joven, y pues no, o sea, se pasan". Una vez más, negó haber tenido algún contacto con Gabriela: "No nunca (convivimos)".

Finalmente, la actriz de La Madrastra, reveló que aunque han pasado varios años desde el fallecimiento de su madre, en realidad no ha superado ese dolor y sigue deseando haber podido tener más tiempo a su lado, pero su proceso ha sido más sencillo porque ya era una mujer mayor y entiende que vivió una larga vida y feliz: "Todavía no lo supero, todos los días me acuerdo de ella, quisiera haber estado más tiempo con ella, abrazarla más, besarla más, pero pues tranquila porque mi mamá estaba más grande, ya había vivido, ya tenía 89 años".

