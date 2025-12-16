Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, el asesinato del querido conductor Paco Stanley se ha convertido en uno de los sucesos que han marcado la historia, no solo de la televisión mexicana, sino también de este país. El famoso presentador mexicano se encontraba disfrutando las mieles del éxito después de su largo paso por Televisa, su intento en la política y la firma de un contrato millonario en TV Azteca, cuando fue ejecutado a disparos al punto del mediodía del 7 de junio de 1999.

TRIBUNA realizó una cobertura amplia de este asesinato que enluteció a miles de mexicanos a lo largo de la República Mexicana. "El conductor fue asesinado en los carriles laterales del anillo de Periférico Sur, cerca de la avenida San Jerónimo", escribió esta casa editorial para informar el lamentable suceso.

El violento ataque armado tuvo lugar a las 12:05 horas de aquel lejano lunes, cuando el también comediante había abordado su camioneta Navigator color negro después de haber desayunado en el restaurante El Charco de las Ranas, que a la fecha sigue atrayendo 'turistas' curiosos que buscan conocer dónde fue el último sitio en el que estuvo Stanley.

60 años, 60 historias: El misterioso asesinato de Paco Stanley que sacudió a México

El padre de Paul Stanley, ahora uno de los presentadores más exitosos del Canal de Las Estrellas, recibió al menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza, que le provocaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la balacera, también resultaron lesionados Jorge Gil, periodista y amigo de Paco, así como su chofer Jorge García Escamilla; ambos lograron sobrevivir a las balas. En tanto que Mario Bezares, entonces considerado 'patiño' de Stanley, resultó ileso debido a que nunca salió del restaurante, ya que mientras sus colegas se retiraban, él decidió ir al baño y todo ocurrió mientras él permanecía en este lugar.

'Mayito' se convirtió en el primer sospechoso del crimen, por lo que estuvo arraigado por días y después encarcelado. Paola Durante, edecán de los programas del conductor acaecido, también fue detenida y vinculada al asesinato, al igual que el chofer.

Los tres lograron recuperar su libertad debido a falta de pruebas. La autoridad afirmó que el homicidio de Paco Stanley estuvo relacionado con presuntas actividades ilícitas; sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a una conclusión, ya que nunca se identificó ni condenó de manera definitiva a los autores intelectuales o materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui