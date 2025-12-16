Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel demolerían Teatro Silvia Pinal y no indemnizarían a empleados

Ciudad de México.- Todo parece indicar que van a demoler el Teatro Silvia Pinal, o al menos eso informó un presunto empleado de la edificación teatral, que mediante una entrevista a TV Notas, señaló directamente a las hijas de la fallecida actriz de Televisa, la rockera Alejandra Guzmán, y la actriz Sylvia Pasquel, de venderlo para que construyan departamentos de lujo, y que además podrían no indemnizar a los empleados justamente.

Uno de los presuntos actores que tiene más de 20 años en dicho establecimiento, ha declaró que el teatro desde hace años que no está abierto siempre y no tienen producciones de largas temporadas como en el pasado, y aunque ellos están dándolo todo por el lugar, ha llegado el rumor de que los jefes, como las hijas de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, venderían y cerrarían sus puertas de manera definitiva el próximo 31 de diciembre de este 2025, y lo demolerían para construir departamentos de lujo.

Según la fuente, Mónica Marbán, Silvia y otros accionistas son los dueños, pero que tras la salida de Mónica la situación se puso peor y nadie atiende nada del lugar, y tras la muerte de la actriz de melodramas es peor cada vez, ya que no se aparecen y no atienden ninguna de sus solicitudes: "Me enteré de que los socios hablaron con las hijas, con Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, para proponerles vender el teatro como terreno, porque sería un gran negocio. Entiendo que ellas hablaron con los demás herederos y al final parece que llegaron a un acuerdo", agregó.

¡La Dinastía Pinal CONMOVIDA a un año de la muerte de Silvia Pinal! Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Michelle Salas comparten emotivo mensaje para recordar a la Diva #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/H6curbF6Wr — De Primera Mano (@deprimeramano) November 28, 2025

Ante esto, mencionó que el lugar se está cayendo a pedazos y parece ser que a nadie le importa, que tienen fallas importantes, como en los aires acondicionados, y por más que tratan de ayudar y de quejarse con los dueños, no se hace nada, no atienden las necesidades básicas del teatro y ellos ya no pueden hacer más y cada vez están más consientes de que se avecina el despido de todos y la demolición del teatro.

Por este motivo, la fuente mandó un mensaje directo y contundente para los hijos de la actriz de Mi Marido Tiene Familia, en el que les pide que si llegan a cerrar el teatro los liquiden con lo que les corresponde según los años que han trabajado en dicho lugar, pues entregaron todo de ellos: "Entregamos cuerpo y alma cada día que pasaba y lo hacíamos con mucho amor, pero que nos den lo que nos corresponde. Nos encantaría que, aunque sea uno de los hijos, nos dé la cara y no solo nos vayan a mandar a decir las cosas, como lo han hecho últimamente".

Develación de la placa en la plaza de las estrellas de la primera actriz Silvia Pinal. #SilviaPinal pic.twitter.com/kbaOCltbTZ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 29, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui