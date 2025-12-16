Amor en la Casa Blanca: Donald Trump Jr. se compromete con la modelo Bettina Anderson (VIDEO)

Washington, Estados Unidos.- La noche de ayer una gran sorpresa dejó a los estadounidenses y a algunos más de otros países, luego de que se diera a conocer el más reciente compromiso matrimonial de Donald Trump Jr., hijo mayor del controversial presidente de Estados Unidos. El anuncio se realizó durante una recepción en la Casa Blanca, evento en el que, por supuesto, también estuvo presente la flamante prometida.

“Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar. Hoy quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: 'Sí'", expresó el primogénito del líder republicano, de 47 años de edad, frente a su futura esposa, la modelo y creadora de contenido Bettina Anderson, quien además es una de las cofundadoras de la ONG The Paradise Fund.

Por su parte, la influencer fue un poco más breve, pero no por ello lució menos emocionada, ya que la empresaria, con una sonrisa, comentó que se casará con el amor de su vida y agregó que se siente "la chica más afortunada del mundo". Un dato curioso sobre la familia de Bettina es su padre, Harry Loy Anderson Jr., un reconocido banquero que se desenvolvió en el exclusivo ámbito de las finanzas, trabajó para y fue un gran amigo de Peter Pulitzer.

Se comprometió en la Casa Blanca

Hijo mayor de Donald Trump

De acuerdo con información disponible en línea, el heredero del magnate estuvo casado durante 12 años con Vanessa Trump, quien, según la revista People, solicitó el divorcio en 2018. Durante su matrimonio tuvieron cinco hijos: primero Kai Madison, de 18 años; después Donald III, de 16; Tristan Milos, de 14; Spencer Frederick, de 13; y Chloe Sophia, de 11 años. En el mismo año en que se oficializó su separación, el economista decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Kimberly Guilfoyle.

uD83DuDEA8 BREAKING: President Trump just announced from the White House that Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are officially engaged and planning to get married.



Yes, this was announced at the White House.



America, 2025. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu — Brian Allen (@allenanalysis) December 16, 2025

Un poco sobre Bettina Anderson

Cuenta con cinco hermanos: Mea, Bebe, Kristina, Harry III y Kent. Estudió historia del arte, crítica y conservación en la Universidad de Columbia y ha mostrado un fuerte interés por las causas benéficas. En Instagram suma más de 100 mil seguidores, plataforma en la que comparte contenido relacionado con la moda, eventos altruistas y la vida social de Palm Beach, ya que es considerada una figura influyente dentro de la alta sociedad de Florida.

Fuente: Tribuna del Yaqui