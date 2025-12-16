Autoridades CONFIRMAN en Hollywood: Nick Reiner ASESINÓ a sus PADRES Rob Reiner y Michele Singer

Los Ángeles, Estados Unidos.– Hace unos momentos se confirmó que Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, fue formalmente acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en su residencia ubicada en Brentwood, Los Ángeles. Durante una conferencia de prensa, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dio a conocer los cargos que se le imputan al joven de 32 años.

De igual manera, se presume que el crimen fue cometido utilizando un arma blanca, específicamente un cuchillo, y existe una alta probabilidad de que el acusado enfrente una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la pena de muerte. No obstante, es importante precisar que esta última determinación será tomada más adelante por los fiscales del caso. En TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier actualización relacionada con este proceso legal.

Por su parte, el funcionario estadounidense, durante su intervención, compartió unas palabras respecto a este tipo de delitos en los que el presunto responsable forma parte del entorno familiar: "El procesamiento de estos casos que involucran a miembros de la familia es uno de los más desgarradores y desafiantes que enfrenta esta oficina, debido a la naturaleza íntima y, en muchas ocasiones, brutal de los crímenes involucrados".

Nathan Hochman

Otro de los puntos relevantes que mencionó Hochman es que este martes 16 de diciembre de 2025, Nick Reiner comparecerá ante el tribunal una vez que se formalice la presentación de cargos y tras haber recibido el alta médica. Durante esta audiencia se le dará lectura a las acusaciones en su contra y deberá declararse culpable o inocente. En las próximas horas se conocerá qué ocurrirá con el futuro legal del hijo mediano del talentoso director de cine, quien dejó un importante legado en el mundo del entretenimiento.

Asesinato de Rob Reiner y Michele Singer

Como te informamos en TRIBUNA, la noticia de la fatídica muerte de la reconocida pareja de Hollywood comenzó a circular con fuerza en redes sociales el pasado 15 de diciembre, mientras que Nick fue arrestado la noche de ese mismo día. De acuerdo con información difundida por TMZ, los padres habrían discutido con el joven, quien cuenta con antecedentes de adicciones, durante una fiesta de Navidad organizada por el comediante Conan O’Brien el fin de semana previo a los hechos.

