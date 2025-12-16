Caso Miguel Ángel de la Mora: Detienen a sujeto implicado en asesinato del dueño de Micky's Hair Salon

Ciudad de México.- El polémico caso de Miguel Ángel de la Mora, reconocido estilista de estrellas como Ángela Aguilar, acaba de tener un gran avance que llevaría a la justicia, debido a que se ha revelado que detuvieron a sujeto implicado en el tan polémico asesinato del de Micky's Hair Salon. Autoridades brindaron detalles de cómo se llevó a la pista de este hombre y a su posterior arresto.

La noche del pasado lunes 29 de septiembre, el mundo del espectáculo y todo México quedó conmocionado, al confirmarse la noticia de que Miguel, principalmente conocido por ser estilista de artistas sumamente reconocidos, tales como la hija de Pepe Aguilar y Kenia Os, por desgracia fue asesinado a disparos a quemarropa, fuera de su salón de belleza, ubicado sobre la avenida Masaryk, en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Ahora, a casi tres meses del lamentable hecho, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se confirmó que han detenido a José Eduardo 'N', de 29 años, por estar vinculado al homicidio del estilista anteriormente mencionado. Según los informes, el hombre en las investigaciones salió a relucir como la persona que realizó vigilancias previas al asesinato en la zona de movilidad del estilista.

uD83DuDCDD Elementos de la @SSC_CDMX detuvieron al probable responsable del homicidio un hombre, ocurrido el pasado 29 de septiembre en Polanco.



Derivado del análisis de cámaras de videovigilancia, se identificaron los vehículos utilizados por el probable responsable, lo que permitió a… pic.twitter.com/LA6UPxEyVd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 16, 2025

Los reportes que han dado el personal de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia, determinaron que el hombre además de realizar las vigilancias para despejar el camino y fulminar al estilista, también habría fungido como una especie de muro, o sea, proteger a los aparentes responsables, mientras que viajaban en la motocicleta y él los seguía en una camioneta de color blanco.

En los informes presentados, se dice que la investigación en curso, arrojó el "conocimiento de la zona de movilidad del tripulante del vehículo, por lo que se le dio seguimiento y se integró la carpeta de investigación que permitió que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez de control el mandamiento ministerial", por lo que pudieron buscarlo a su domicilio, localizado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, deteniéndolo por el delito de homicidio calificado.

EL ATENTADO Vs MICKY HAIR

El hombre de chamarra blanca es Miguel de la Mora.

Platicaba con sus empleados, y regresó a la puerta del edificio.

Ahí llegó el sicario.

Va de negro y casco.

Le disparó en 5 ocasiones y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/Ob6ZXuScIQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui