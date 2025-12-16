Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, demandaría a su novio por subir VIDEOS del conductor

Ciudad de México.- En medio del aparente pleito legal entre el presentador Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio, al parecer surgirá otro entre la exesposa del fallecido actor, Daniel Biogno, y el que fue su último novio, Charly López, debido a que se dice que también lo demandaría por monetizar con Michaela Bisogno, la hija de 'El Muñe'. Esto a raíz de que el joven contara que subirá videos inéditos del conductor.

Hace un par de semanas, Charly en entrevista para TV Notas, aseguró que el presentador de TV Azteca y él, comenzaron a grabar el detrás de cámaras de todos los eventos a los que iban, con la idea de hacer pequeños blogs en los que mostrarían para exhibir toda la preparación que el público no ve. De la misma manera, Moreno declaró que este proyecto los tenía muy emocionados, y ahora, ha decidido sacarlo a la luz, porque considera es una manera de mantener vivo el recuerdo del actor, de su talento y como se alistaba para salir a sus obras como A oscuras me da risa, y más.

Ahora, según un presunto amigo cercano a Charly, Cristina tras la muerte de Daniel, pese a que se llevaba bien con Charly, tomó bastante distancia y al enterarse de los videos, le advirtió que no subiera ninguno con la pequeña hija del conductor de Ventaneando, pues no quiere que monetice con ella: "Aunque Charly y Cristina llevaban una muy buena relación, cuando ella se enteró de esta situación, no dudó en mandarle a decir que para nada fuera a sacar a su hija en esos videos. Que, si quería recordar a Dani, lo hiciera, pero sin lucrar con su pequeña. No quiere que monetice con ella".

Cuando Charly comenzó a subir los videos del detrás de cámaras de Daniel a finales de agosto, todos pensaron que era como un recuerdo aislado, pero cuando a ustedes les declaró que tenía más, eso a Cristina la puso sobre alerta. Y es que, efectivamente, si Charly exhibe a la niña, podría ser demandado", agregó la fuente.

Ante esto, el presunto amigo de Charly, declaró que él no deseaba monetizar con la menor y ni siquiera con el actor de Lagunilla, Mi Barrio, sino solamente el compartir ese proyecto que estaba preparando con el fallecido presentador: "Mi amigo para nada lucra con ello. Quiso compartir con el público videos inéditos de Daniel para que se dieran cuenta de cuánto lo querían sus amigos y verlo en momentos tras las cámaras".

Finalmente, dejó en claro que Charly se dedica al modelaje y le va muy bien, por lo que no tiene porqué usar a alguien para generar dinero, y mucho menos sobresalir, cuando demostró siempre ser tan discreto con el tema: "No necesita este tipo de cosas y lo ha demostrado con su prudencia. Cuando estaba con Daniel, siempre era el más discreto y, cuando murió, en el homenaje se escondió y pasó totalmente desapercibido. Desde que falleció ‘el Muñe’, ha dado muy pocas entrevistas y nunca ha contado algo íntimo".

