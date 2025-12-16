Cruz Martínez habla de pleito de Alicia Villarreal y Melenie Carmona; exhibe mentiras al mostrar chats

Ciudad de México.- El reconocido cantante y productor musical, Cruz Martínez, brindó una entrevista en la que no tuvo reparos al hablar del pleito que existe entre la famosa cantante de banda, Alicia Villarreal, con su hija mayor, la también intérprete, Melenie Carmona. En su charla, el famoso ha defendido a Arturo Carmona de las declaraciones de su ex y ante los medios exhibe mentiras de la cantante con "pruebas", al mostrar sus chats.

Como se sabe, la joven al ser cuestionada sobre que pensaba del romance de 'La Güerita Consentida' con Cibad, Melenie declaró que es una pregunta "muy estú...", que siente que todo pasó muy rápido y por ahora solo estaba con sus hermanos. De la misma manera, confirmó que dejó de seguir a su madre por temas que más adelante la gente va a comprender, destacando que no está de ningún lado, porque todas las partes involucradas son importantes para ella.

Es por esto que ahora, en medio de tantos dimes y diretes, Cruz dejó en claro que está de lado de Melenie, asegurando que lo dicho por la exparticipante de Juego de Voces debería de demostrar que Alicia es la verdadera causando de todo, que ella fue la que creó todo este drama y que no ha respetado a la joven, hablando de ella: "Yo creo que dijo todo; de repente, me di cuenta que su mamá mencionó su nombre primero, porque así fue. Yo le mandé un mensaje y le dije: 'No caigas'".

En mi opinión personal, esa persona sabía que iba a iniciar mencionando el nombre de la niña, obviamente que iba a suceder si mencionaba el nombre de la niña. Es muy fácil; la gente inteligente sabe que las plataformas son muy simples. Solo hay dos personas que sabían que no se seguían: la niña y la mamá, y quien fue quien publicó primero, la mamá", agregó.

Ante esto, mencionó que lo dicho por Alicia de que como padres él y Carmona no estuvieron apoyando realmente, exhibió mensajes del chat familiar, en el que estaba Melenie junto a sus hermanos, y ella le agradece al productor de Los Kumbia Kings su apoyo para poder convertirse en una cantante, señalando que esta es la prueba de que ella no solo mentiría sobre el hecho de que solo ella se encargaría de gastos, sino de supuestos problemas desde hace varios años.

Chicos, ya voy a entrar a mi premiación por ser la mujer del regional única que llega al top uno por semanas consecutivas, atravesando con mi carrera como cantautora, así que me da mucho orgullo y también agradezco a su papá porque muchos de esos números musicales los hemos hecho juntos", se lee en el mensaje.

