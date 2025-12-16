Drama en Televisa: Paty Navidad se niega a trabajar con actriz en novela tras 'bajarle' el novio

Ciudad de México.- Todo parece indicar que se ha desatado el drama en Televisa una vez más, pues se informó que supuestamente, después de que la reconocida cantante y actriz, Paty Navidad, supo que estaba en el mismo casting para novela que la reconocida histrionista, Sabine Moussier, se molestó y se negó a trabajar a su lado, saliendo lo más rápido que pudo de la empresa. Este odio proviene de que supuestamente Sabine la acusó de 'bajarle' al novio.

Como se recordará, mientras que Moussier estaba en La Casa de los Famosos México, hizo alusión a que ella tuvo una relación amorosa por Internet y que una famosa actriz le dio baje con este galán, y pese a que nunca mencionó directamente a Navidad, sí hubo comentarios que apuntaron a la exintegrante de dicho reality, pero en la versión de Telemundo. Cabe mencionar que Paty en entrevista con Hoy, amenazó con demandar a Sabine por levantarle falsos, negando que ella se metió en la relación, sino que fue al revés.

Según una presunta fuente de la empresa San Ángel, Alberto 'El Güero' Castro llamó a Paty para realizar el casting de su siguiente novela y ella aceptó hacer la audición, asegurando que en todo momento fue atenta y brindó entrevista para Televisa Espectáculos, y se fue al camerino. Pero, que poco después, llegó Sabine y al darse cuenta de la presencia de Navidad pidió que se le diera el camerino más alejado de ella y que no las pusieran a hacer escenas juntas para evitar: "Le explicaron que no tenían que interactuar, porque iban para hacer el mismo personaje y que las pruebas serían con otros actores".

Ante esto, afirmó que la villana de La Madrastra se metió de inmediato a su camerino, negándose a salir hasta que la llamaran. Pero, no solo Sabine tuvo esta reacción, pues agregó que cuando la actriz de La Fea Más Bella supo de la presencia de la contraria, pidió que ya le hicieran el casting para irse de inmediato, pues no quería verla, mucho menos trabajar con ella: "La verdad, sí fue un momento incómodo para todos y el chisme corrió como pólvora, porque a los pocos minutos había un buen de gente esperando reacciones", destacó la fuente.

Finalmente, la fuente destacó que una vez que se acabó el casting de la exintegrante de La Casa de los Famosos All Stars "agarró sus cosas y se fue de inmediato. Ya no quiso hacer más videos que ya se habían acordado, ni atender a la demás prensa que estaba afuera". Por su parte, Sabine pidió que no se le cuestionara de Patricia y dio la cara a la prensa y terminó su casting. En cuanto a quién se quedará con el papel, la fuente señala que no se sabe aún.

Declaraciones de Paty contra Sabine a partir del minuto tres.

Fuente: Tribuna del Yaqui